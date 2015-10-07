Aileler çocuklarının ev ödevleri için kaç saat vakit ayırmalı?

Okulda başarının önemli etkenlerinden biri de evde yapılan ders tekrarları. Bir araştırmaya göre üç aileden biri çocuklarının ödevi konusunda sorun yaşıyor. Birçok ülkede bunun için rehber kitaplar bile bulunuyor.

Eğitim programları da uygulayan İngiliz turizm şirketi Butlins’in 2 bin kişiyle yürüttüğü anket çalışmasına göre ailelerin yüzde 55’i okul müfredatlarına ayak uydurabilmek için yılda 40 saatten fazla derse vakit ayırıyor. Yüzde 36’sı ise ödev konusunda çocuklarına hiçbir şekilde yardımcı olamadıklarını, bunun utanç ve kaygıya yol açtığını belirtiyor. Ebeveynlerin yüzde 9’u forumlarda ödev konusunda başka ailelerden yardım alırken, yüzde 12’lik bir kesim ise araştırmalarını sosyal medyada yapıyor.

Hürriyet'ten Nuran Çakmakçı'nın haberine göre, ABD Eğitim Bakanlığı’nın sitesinde yayınlanan ‘Çocuklarınıza ev ödevlerinde yardım’ kitapçığında ailelere şu ipuçları veriliyor:

"Ev ödevleri için belli zamanlar belirleyin"

Ev ödevlerini düzenli yapmaları için çocuklarınıza belli zaman dilimleri ayarlarsanız, onları disiplinli çalışmaya teşvik edersiniz. Aileniz ve çocuğunuz için en iyi ödev yapma programını bulmaya çalışın. Ailelerin özellikle akşam yemeğinden sonra ödevlerini çok geç saate bırakmamaları gerekiyor. Çocuğunuz spor ya da müzik kursları gibi aktivitelerde yer alıyorsa, esnek yapılı bir ödev programı oluşturun. Eğer ev ödevlerini yapacak yeterli zaman yoksa bu bazı aktivitelerden vazgeçme anlamına gelebilir. Onlara ev ödevlerinin öncelikleri olduğunu hatırlatın.

"Güvenilir bilgi yollarını gösterin"

Kâğıt, kalem, silgi, not defteri, sözlük, her zaman kullanılan araç-gereçler. Bunların yanı sıra zımba, raptiye, hesap makinesi gibi ekipmanlar da çocuğunuza ödev yaparken yardımcı olabilir. Çalışma için gereken ekipmanları bir yerde toplayın. Çocuklarınıza güvenilir bilgiye nasıl ulaşabilecekleri konusunda da yardımcı olun. İnternette araştırma yaparken, güvenilir bilgi nereden alabilecekleri konusunda onlara yol gösterin.

"Okul ve evin bir takım olduğunu gösterin"

Çocuğunuzla ödevi için kütüphaneye giderek kaynakları birlikte tarayın. Onunla okul hakkında konuşun. O gün sınıfta ne öğrendiğini tartışın. Eğer anlatmaya çok istekli değilse, başka yollar deneyin. Mesela ondan bir hikâyeyi sesli bir şekilde okumasını isteyin, ardından bunun üzerinde konuşun. Okul aktivitelerine de katılabilirsiniz. Zamanınız varsa, sınıf işlerinde görev alın. Diğer öğrenciler ve ailelerini tanırsanız, daha etkili bir ağ geliştirmiş olacaksınız. Bu da çocuğunuza okul ve evin bir takım olduğunu gösterecek.

"Uygun ışıklandırma ve sessizlik önemli"

Çocuklarınız ödevlerini baştan savma yapıyorsa, nedenlerinden biri fiziksel ortam olabilir. Çocuğunuzun odasında bir masa olması iyi. Yine de birçok çocuk mutfak masasında ya da oturma odasında çalışmak isteyebilir. Ona istediği her yerde çalışma özgürlüğü verin. Ancak uygun ışıklandırma ve sessizlik çok önemli. Bir çiçek, renkli bir çöp kovası ya da favori resimler... Çocuğunuz sevdiği bir ortamda çalışmaktan her zaman daha memnun olur.

"Telefonu, televizyonu kapatın "

Televizyonu ve akıllı telefonları kapatın. Bazı çocuklar arka planda müzik çalarken daha iyi çalışıyor. Fakat yüksek sesle müzik uygun değil. Eğer aileniz küçük bir evde yaşıyorsa, tüm aile üyelerinin ev ödevi zamanlarında sessiz olmaya özen göstermesi önemli.

"Aileler yemekhane yerine müfredatı sormalı"

Prof. Dr. Erhan Erkut (MEF Üniversitesi Rektör Yardımcısı) “Dünyada eğitim artık farklı bir kulvara gidiyor. Herkesin gelecekte web üzerinde bir varlığı yani rozetleri olacak. Sadece bu rozetler üzerinden işe alım yapılacak. Diploma sorulmayacak. Artık okul maliyetleri arttığı için yetkinlikleri arttıracak mekanizmaların fazlalaşması gündemde. Anneler okullara gidip önce spor salonu, yemekhaneyi soruyorlar. Oysa hocayı, müfredatı, hangi yabancı dili ne kadar ne seviyede öğrettiğini sormalı. Bizler, test alıcı yetiştiriyoruz okullarda. Dünyada test yok ki. Olmayan bir yetkinlik vermeye çalışıyoruz çocuklara.”



Liselilere hayatta başarı ipuçları



- İçerikten çok yetkinliklere önem ver

- İngilizceni geliştir, ikinci dile başla

- En az bir programlama dili öğren

- Kendine bir mentor seç

- Bir araştırma projesine katıl

- Anlamlı bir yurtdışı deneyimi kurgula

- Kendi işini kurmak için kafa yor

Ödeve kaç dakika ayırmalı?

ABD’de tüm eğitim kademelerinde çalışan 3 milyon üyesiyle, eğitim araştırmaları da yapan, profesyonel çalışma örgütü National Education Association, 1’inci sınıftan 12’nci sınıfa kadar ödev için günde ne kadar süre ayrılması gerektiği ile ilgili bir araştırma yayınladı. Buna göre ödeve ayrılması gereken en uygun ve verimli süre; sınıf seviyesi yükseldikçe artıyor.

Sınava girenler anlatıyor: Sürekli değil düzenli çalışın

Burak Arınalp (Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği-2015 YGS 1’incisi) “Sınav sürecinde psikolojimin iyi olması için arkadaşlarımla iletişime devam ettim. Sürekli çalışmak yerine düzenli ve doğru yere çalışmak gerekiyor. Başarı insanın kendisini tanımasından geçiyor. Eksiklerini iyi bilip onun üzerine kafa yormak onları gidermek en iyi sonuca ulaştırıyor.”