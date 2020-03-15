Aileler çocuklara nasıl davranmalı; Koronavirüs için ebeveynlere 10 tavsiye

Çin'in Vuhan şehrinden tüm dünyaya yayılan ve küresel salgın ilan edilen yeni tip Koronavirüs (Kovid-19), sebebiyle aileler, çocuklarını nasıl koruyacağı konusunda endişeli. Uzmanlar, ailelerin çocuklarını korumaya çalışırken, bilgilendirmeleri de gerektiğini belirtiyor.

İzmir Ekonomi Üniversitesi'nin (İEÜ) uzman klinik psikologları Nilay Uğurlu Öztürk ve Merve Minkari Tunçay, ebeveynlerin Koronavirüs'le ilgili süreçte 6-11 yaş aralığındaki çocuklarına nasıl davranması gerektiğiyle ilgili 10 öneride bulundu.



Ebeveynlerin, duygu paylaşımı yapmaları ve çocuğun hislerini anlamaya çalışmaları gerektiğini dile getiren Merve Minkari Tunçay, "Ev içinde rutinlere devam edilmeli. Bir sonraki güne ne yapacağını bilerek başlamak, güven hissi verir. Ebeveyn ve çocuğun kaygısını yatıştırmak için ‘ana odaklanmak’ işe yarar.



Nefes egzersizi yapmak, yemeğin tadına odaklanmak, bulutları izlemek, çocukları rahatlatabilir. Çocuk için en iyi rol model ebeveyndir. Çocuk, ebeveyni taklit eder. Hijyen uygulamaları, eğlenceli hale getirilebilir.



El yıkarken şarkı söylemek, köpüklerden baloncuk çıkarmak, banyo yaparken oyuncaklarla oynamak bunlara örnek olabilir. Oyun, çocuğun dilidir. Birlikte oyun oynamak, çocuğa ve ebeveyne iyi gelir” dedi.

Ailelere çocukları için 10 tavsiye

1- Yaşananları çocuğunuzdan saklamayın. Onları, yaşlarına uygun olarak bilgilendirin.

2- Virüsün ne olduğunu, nasıl bulaştığını ve alınması gereken önlemleri, oyuncak ve kitaplar aracılığıyla çocuğunuza anlatın.

3- Duygu paylaşımı yapın ve çocuğunuzun hislerini anlamaya çalışın.

4- Cevabını bilmediğiniz sorulara, ‘Bilmiyorum’ yanıtını vermekten çekinmeyin. Çocuğunuza, güvende olduğu kişi ve yerleri hatırlatın.

5- Kaygıyla baş etmek için ana odaklanın. Örneğin; nefes egzersizleri yapın, yemeğin tadına odaklanın ya da bulutları izleyin.

6- Hijyen uygulamalarını eğlenceli hale getirin. El yıkarken şarkı söylemek, köpüklerden baloncuk çıkarmak, banyo yaparken oyuncaklarla oynamak, başlıca yönteminiz olabilir.

7- Ev içinde geçireceğiniz vakti fırsata çevirin ve yemek yapmak, kutu oyunu oynamak, film izlemek, sohbet etmek gibi birlikte yapılacak aktivitelere yönelin.

8- Kalabalık ortamlardan uzak durun. Deniz kenarına gitmek, yürüyüş yapmak, bulutlardan şekil çıkarmak, kuşlara ve ağaçlara bakmak gibi etkinlikleri tercih edin.

9- Ev içindeki rutin faaliyetlere devam edin. Bu durum düzen ve güven hissi verir.

10- Belirlediğiniz kurallara öncelikle siz uyarak, çocuğunuz için doğru rol model olun.