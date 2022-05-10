Aile mantar toplarken kaybolan Poyraz Efe 3 saat sonra bulundu

Sivas'ta ailesiyle gittiği kırsal alanda kaybolan Poyraz Efe Yaşin (4), jandarma ekiplerinin başlattığı arama-kurtarma çalışması sonucu bulundu. Kaybolduktan 3 saat sonra bulunan Poyraz Efe'nin 2 kilometre uzaklaştığı belirlendi.

Olay, Sivas Nuri Demirağ Havalimanı yakınlarındaki Meraküm mevkiinde yaşandı. Hüseyin Yaşin, ailesini de yanına alarak bölgeye madımak ve mantar toplamaya gitti. Aile bireylerinin arazide madımak topladığı sırada çevrede oynayan Poyraz Efe Yaşin, iddiaya göre havalimanına inen bir uçağı görünce takip ederek bölgeden uzaklaştı. Bir süre sonra Hüseyin Yaşin, oğlu Poyraz Efe'nin etrafta olmadığını fark edince aile bireyleriyle birlikte aramaya başladı. Çevrede 1 saat süren aramada Poyraz Efe bulunamadı.

Aramalardan sonuç alamayan aile jandarma ve AFAD ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler geniş kapsamlı arama çalışması başlattı. Aramalar sürerken Poyraz Efe ailesinden yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki havalimanı radar sistemlerinin yakınında jandarma ekipleri tarafından bulundu. Kaybolduktan 3 saat sonra bulunan ve üşüdüğü gözlenen Poyraz Efe, jandarma ekipleri tarafından araca bindirilerek ailesinin yanına götürüldü. Daha sonra ambulansta sağlık kontrolünden geçirilen Poyraz Efe ailesine teslim edildi.

Poyraz Efe'nin 6 çocuğundan en küçüğü olduğunu söyleyen baba Hüseyin Yaşin, "Madımak ve mantar toplamak için buraya geldik. O sırada Poyraz oyun oynuyordu. Uçağı görünce muhtemelen peşine takılmış olabilir. Jandarma ekipleri sayesinde bulundu" dedi. (DHA)