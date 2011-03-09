'Aile İmamı' projesi Adana'da başladı

T24- Diyanet İşleri Başkanlığı'nın başlattığı “Aile İmamlığı” projesi Adana'nın merkez ilçesi Sarıçam'da başlatıldı. İlçe Müftüsü Murat Demir, "imamların artık sadece namaz kıldırmayacağını, bulundukları mahallenin sorunlarını dinleyip, aileleri acı ve tatlı günlerinde yalnız bırakmayacaklarını" bildirdi.

Adana İl Müftülüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sarıçam Müftüsü Murat Demir, vaize Sümeyra Budak, mahalle imamı ve cami dernek başkanından oluşan heyet, haftanın belirli günlerinde evleri ziyaret etmeye başladı.

Proje kapsamında Mustafa-Şerife Kaçar çiftinin evlerini ziyaret eden heyet, Kaçar ailesine dini konuların yanı sıra alkol, sigara ve uyuşturucu gibi kötü alışkanlıkların zararlarına karşı da bilgi verdi.

İl Müftüsü İsmail Canbolat, “Aile İmamlığı” projesinin, imamı yalnız camide namaz kıldırma, ezan okuma görevlisi değil, çevredeki insanların dertleriyle dertlenen, sıkıntılarını gidermeye çalışan ve onlarla ilgilenen görevliler olmalarını sağlamak açısından önemsediklerini belirtti.

Canbolat, proje kapsamında din görevlilerinin sadece cemaatle değil, cami dışındaki insanlarla da ilgilendiğini ifade ettiğini vurguladı.

Din görevlilerinin ev ev dolaşıp, vatandaşın sorunlarıyla yakından ilgilendiklerini belirten Canbolat, “Arkadaşlarımız mahallede fakir varsa tespit etmeli, hasta varsa ziyaret edilmeli, cenaze varsa taziye ile ilgili görevler yerine getirilmeli, Kur'an-ı Kerim okunmalı. Camiye gelmeye teşvik etmeli. Sırf camiye gelenlerle yetinip, cami dışındakileri ihmal edemeyiz” ifadesini kullandı.

İlçe Müftüsü Murat Demir de imamların artık sadece namaz kıldırmayacağını, bulundukları mahallenin sorunlarını dinleyip, aileleri acı ve tatlı günlerinde yalnız bırakmayacaklarını bildirdi.

Amaçlarının İslam dinini en sağlıklı şekilde topluma anlatmak olduğuna dikkati çeken Demir, şunları kaydetti:

“Proje kapsamında çalmadık kapı bırakmayacağız. Gayemiz her vatandaşı evinde ziyaret edip birebir görüşmek ve dini birtakım meseleleri müzakere etmek. Varsa bir sorunları bunları oturup birlikte çözmek.”

Demir, ilçede uyuşturucu, sigara ve alkol gibi bağımlılık yapan maddelere karşı aileleri her fırsatta uyardıklarını belirterek, şöyle devam etti:



“Bu görevi sadece camilerle sınırlamıyoruz. Ev ziyaretleri veya okullarda anne, baba ve çocukları bilgilendiriyoruz. Uyuşturucuya bulaşan gençler çok zor kurtuluyor. Kimi intihar ediyor, kimi hastanelere düşüyor, kimi işe yaramaz hale geliyor. Bu illetle hep beraber mücadele edeceğiz.”

Ev sahibi Şerife Kaçar ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti, “Keşke bütün devlet büyükleri bu şekilde vatandaşın halini sorsa, sorunlarıyla ilgilense” sözleriyle dile getirdi.