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Sağlık

Aile hekimleri uyardı: Aşureyi alüminyum kaba koymayın

"Bazı deney hayvanlarında yapılan çalışmalar alüminyumun nörotoksik olduğunu gösteriyor"

21 Ekim 2016 21:25

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) Eğitim Koordinatörü Dr. Gökhan Kara, alüminyumun, hayatın birçok alanına girdiğini belirterek “Maalesef bu alanlardan biri de mutfaklar. Pratik ve hafif olan bu ürünler saklama kabı olarak bolca tercih ediliyor. Ancak her pratik çözüm, sağlıklı olmuyor ne yazık ki” dedi. 

Posta’da yer alan habere göre, genel olarak alüminyumun toksisitesinin düşük bilindiğini ama miktarı arttığında ciddi sağlık problemlerine neden olacağının birçok bilimsel çalışmayla desteklendiğini aktaran Dr. Kara, yüksek ısı vurgusu yaparak şöyle konuştu:

“Alüminyumun yüksek ısıda, dondurulmuş gıdalarda, uzun süreli temas durumlarında kullanılması; özellikle asit içeriği bakımından limon, tuz, ıslak gıdalar ile bir araya gelmesi, gıda içeriğindeki kontaminasyonu daha da artırabilir. Toksisite sınırı aşıldığında ise ana hedef kemik, akciğer, santral sinir sitemi olur.

"Bazı deney hayvanlarında yapılan çalışmalar alüminyumun nörotoksik olduğunu, kan-beyin bariyerinin geçirgenliğinin artırdığını, beyinde birçok önemli enzimi de inhibe ettiğini yani engellediğini göstermiştir. Vücutta alüminyum zehirlenmesi olduğunda cilt sorunları, mide ve bağırsak kanseri, kan ve beyin fonksiyon bozuklukları, hiperaktivite, bebeklerde zeka geriliği, parkinson hastalığı, çocuklarda öğrenme sorunu, karaciğer hastalığı, mide ağrısı, mide bulantısı, enerji azlığı, gaz sorunları gibi sonuçlara maruz kalınabilir.”

Aşure dağıtımı konusunda “Biz en iyisi yine başa dönelim” önerisinde bulunan Dr. Kara, “Aşurelerimize, kendimize ve komşularımıza hak ettiğimiz değeri geri verelim. Sunum açısından daha şık, lezzeti daha hissedilebilir, daha sağlıklı olan cam tabaklarımızı yüksek raflardan indirelim, kullanmaya başlayalım” diye konuştu.

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