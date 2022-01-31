Aile hekimleri şubatta 2 gün, martta 3 gün iş bırakacak

Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN), Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği'nin geri çekilmesi ve aile hekimlerinin özlük haklarında iyileştirme yapılması talebiyle şubatta iki, martta da üç gün iş bırakma eylemi yapılacağını açıkladı.

AHESEN'den bugün yapılan yazılı açıklamada, aile hekimliği uygulamasına zarar verecek ve halkın sağlığını riske edecek yanlışların defalarca dile getirildiği, ancak yapılan çağrıların hiçbirine olumlu yanıt alınamadığı belirtildi. Açıklamada, “Kendi sağlığımız, halkın sağlığı ve insanca sürdürülebilir yaşam koşulları için 17-18 Şubat 2022 tarihinde iki gün iş bırakıyoruz" denildi.

Taleplerinin aile hekimlerinin lehine değil, aile hekimliği sisteminin güçlenmesine yönelik olduğu belirtilen açıklamada, 15 yıldır uygulanan aile hekimliği ile ilgili olarak Sağlık Bakanlığı'nın kendi koyduğu hedefleri bile yok saydığı belirtilerek, bu hedefler şöyle sıralandı:

"Sağlık Bakanlığı sınıfta kaldı"

"‘Birim başına kayıtlı nüfus öncelikle 2 bin 500’ler seviyesine, sonrasında da ideal sayı olan bin 500’ler seviyesine çekilecek' denmiştir. 'Kayıtlı kişi sayısı eksilse dahi çalışanlara hak ediş kaybı yaşatılmayacak' denmiştir. 'Aile sağlığı merkezleri kamu tarafından inşa edilecek, sağlıklı ortamlarda sağlık sunumu gerçekleştirilecek' denmiştir. 'Aile hekimliği çalışanları enflasyona ezdirilmeyecek, hak edişler, gider ödemelerinde kayıp yaşatılmayacak' denmiştir. 'Kayıtlı kişi sayısının makul seviyelere çekilmesi ile birlikte izlem ve kronik hastalık takiplerine önem verilecek ve sevk zinciri uygulamasına geçişle birlikte aile hekimliğine geçiş süreci tamamlanacak' denmiştir.

Aile hekimliği uygulamasına geçişte büyük cesaret gösteren, uygulamaya geçişte başarılı olan Sağlık Bakanlığı, zaman ilerledikçe maalesef sınıfta kalmıştır. Kendi hedeflerine ulaşamayanlar, bu hedefler için çalışan, üreten, önerenleri adeta yok saymıştır."

"Talepler karşılanmazsa 14-15-16 mart'ta yeniden iş bırakılacak"

“Koruyucu hekimlik uygulamalarını geliştirmek, işler hale getirmek, insana ve ekonomiye en büyük yatırımdır. Halkımızın sağlığı ve ülkemizin ekonomisi için var gücümüzle çalışmaya ve mücadele etmeye kararlıyız" denilen açıklamada, bu taleplerin yerine getirilmemesi halinde 14-15-16 Mart’ta da 3 gün iş bırakma eylemi yapılacağı belirtildi.

Aile hekimlerinin talepleri

AHESEN’in açıklamasında aile hekimlerinin taleplerini şöyle sıraladı:

“Etkin bir sağlıkta şiddet yasası bir an önce çıkarılmalıdır.

30 Haziran 2021 tarihli Aile Hekimliği Ödeme Sözleşme Yönetmeliği'nin geri çekilerek, aile hekimliği alanında faaliyet gösteren dernek, sendika ve meslek örgütlerinin de görüşleri alınarak revize edilmelidir. İlgili genelgenin iş güvencesini yok sayan ve HYP (Hastalık Yönetim Platformu) ile ilgili maddeleri ivedilikle askıya alınmalıdır.

Aile hekimliği çalışanlarının yıllar içerisinde oluşan hak ediş kayıpları telafi edilmeli ve hak edişler emekliliğe yansıtılmalıdır.

Aile sağlığı merkezi (ASM) gider ödemelerini memur maaş zammına endekslemek ASM'lerin işleyişinin sürdürülmesini imkânsız hale getirmiştir. Aile hekimleri, hekimlik görevlerinin yanında aynı zaman da işletmecidir. Mevcut uygulamada maaş artışı görüşmeleri aile hekimliği çalışanlarını kapsamamaktadır. Aile hekimliği çalışanlarının hak edişleri ve cari gider ödemeleri, aile hekimliği alanında faaliyet gösteren ve en fazla üyesi olan sendika ile yapılmalıdır.”