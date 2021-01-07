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Koronavirüs

Aile hekimleri Sağlık Bakanlığı'na sordu: Aşıların soğuk zincir korunması için ASM'lere soğutucu desteğinde bulunacak mısınız?

Türkiye, aşılama için Çin'den gelen aşıların testlerden geçmesini bekliyor

07 Ocak 2021 20:43

İstanbul Tabip Odası, Twitter'dan yaptığı paylaşımla aile hekimlerinin sorularını Sağlık Bakanlığı'na yöneltti. Hekimler, "Aşıların soğuk zincir korunması için ASM'lere soğutucu desteğinde bulunacak mısınız?" dedi. 

Aile hekimlerinin İstanbul Tabip Odası aracılığıyla bakanlığa ilettikleri aşıyla ilgili sorular şöyle:

"Yeterli miktarda aşı tedarik edildi mi?"

"Aşıların soğuk zincir koruması için ASM'lere soğutucu desteğinde bulunacak mısınız?"

"Hekim, hemşire, personel eksikliği giderilecek mi?"

"Aşı planlaması hazır mı?"

"Aşı yapacak personele eğitim verildi mi?

#AileHekimleriSoruyor"

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