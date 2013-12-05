Aile hekimleri grevde: Sağlık emekçilerine hapis cezasına hayır!

Aile Sağlığı Merkezi (ASM) çalışanı hekim, hemşire, ebe, laborant, sağlık teknisyenleri dün yurt genelinde iş bıraktı. Sağlık emekçileri, ayda en az 16 saat nöbet tutma zorunluluğuna, özel hastanelerin taşeron firmaya dönüşmesine ve Gezi eylemleri gibi toplumsal olaylarda acil müdahalede bulunan sağlık emekçilerine hapis cezası verilmesine karşı çıkıyorlar.

Birgün gazetesinden Burak Öz'ün haberine göre, ASM çalışanları, Sağlık Bakanlığı’nın torba yasayla çıkarmayı planladığı, kendilerine acil servislerde nöbet tutma zorunluluğu getiren yönetmeliği, birçok ilde iş bırakarak protesto etti. Sağlık emekçileri ayrıca, Torba Yasa’nın psikolojilerini bozduğu gerekçesiyle, eylem amaçlı psikiyatri servisine başvurdu. İstanbul’da Cevizlibağ’da toplanarak Zeytinburnu’ndaki İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü önüne yürüyen ASM emekçilerine; TTB, SES, Türk Sağlık-Sen de destek verdi. Yürüyüş sırasında, acil servislerde nöbet zorunluluğunu protesto eden ve Sağlık Bakanı’nı istifaya davet eden sloganlar atıldı. İstanbul Halk Sağlığı Merkezi önünde yapılan açıklamada, Sağlık Bakanlığı’nın eyleme katılanların ismini isteyerek fişleme yaptığı ve bir hekimin Beykoz’da eyleme gitmek istediği için kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından darp edildiği duyuruldu.

'Bizim tükenmemiz, Türkiye’nin sağlığının bozulması demektir'

Eylemde konuşan İstanbul Aile Hekimleri Derneği Başkanı Esin Şenir, hekimlere uygulanan şiddete dikkat çekerek Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’na seslendi: “Bizler tükendik artık. Bu öylesine bir söz değildir. Ciddi bir tehlike işaretidir. Sizden bize değil, kendinize, kendi sağlığınıza yardım etmenizi istiyoruz. Bizim tükenmemiz Türkiye’nin sağlığının bozulması demektir” dedi.

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Girginer, şunları söyledi: “Bugün Meclis’e gelen kanun hükmünde kararname var. Bunun 52. maddesinde aile hekimlerine görev tanımlarında olmayan zorunlu olarak acillerde nöbet tutturulması ile ilgili bir madde var. Bunun için buradayız. Bütün aile hekimleri bundan rahatsız. Biz görevimizi yapmak istiyoruz, aile hekimliği yapmak istiyoruz. Başka kurum çalışanlarının görevlerinin bize yüklenmesini kabul etmiyoruz, dünyada da böyle bir uygulama yok”.



TTB Merkez Konseyi Başkanı Özdemir Aktan ise Sağlık Bakanlığı’nın yeni bir torba yasayla hekimlik meslek onurunu çiğnendiğini savundu. Aktan, Torba Yasa’da itiraz ettikleri maddeleri, “ASM çalışanlarının ayda asgari 16 saat nöbet tutma zorunluluğunda ısrar eden; özel hastaneleri ucuz emek pazarlayan taşeron firmalara dönüştüren; Gezi eylemleri gibi acil sağlık hizmeti gerektiren yerlerde izinsiz bu hizmeti verenlere hapis cezası verilmesini öngören; işyeri hekimlerinin mesleki eğitimlerinin çöpe atan maddeler" olarak sıraladı.

Gaziantep'te hekime şiddet protesto edildi

Gaziantep İl Halk Sağlığı Müdürlüğü önünde toplanan sağlık çalışanları, sloganlarla Sağlık Bakanlığı’nı protesto etti. Sağlık çalışanları adına açıklama yapan Gaziantep Tabipler Odası Genel Sekreteri Şaban Alagöz şunları söyledi: “Yeni getirilmeye çalışılan düzenlemeyle aile hekimlerinin özlük hakları ciddi şekilde zarar görecek. Böyle bir yaklaşım aile hekimliğini bitirebilir. Bizler aile hekimleri olarak bu uygulamaya inanıyoruz ve mesleğimizi sürdürmek istiyoruz.”

Sağlık emekçileri, eylemin ardından, hasta yakını tarafından öldürülen Dr. Ersin Arslan’ın adını taşıyan hastaneye yürüdü. Arslan’ı anan sağlık emekçileri, hekime şiddeti protesto etti.

ASM çalışanları Van, Uşak, Kırklareli, Burdur, Muğla, Adıyaman, Trabzon, Nevşehir, Kırşehir, Kayseri ve daha birçok ilde iş yavaşlattı, iş bıraktı ve basın açıklaması yaptı.

Adana

Adana’da ASM emekçileri Halk Sağlığı Müdürlüğü bahçesinde eylem yaptı. Eylemde konuşan Adana Aile Hekimleri Derneği Başkanı Dr. Kadircan Tuncel, “Aile Hekimliği Dernekleri ve Aile Hekimleri Federasyonu desteğiyle 4 Aralık’ta tüm Türkiye’de aile hekimleri iş bıraktı. Bu bir uyarı, yeni yönetmelik çıkıyor, bize nöbetler geliyor. Kanun, torba kanun olarak şu an Meclis’te görüşülüyor. Ya oradaki yasayı düzeltecekler ya da bu artan şiddetler devam edecek. Şu an imza toplanma aşamasındayız. Atılan imzalar 5 bini geçti. 10 bin rakamına ulaşınca aile hekimleri topluca istifa edeceğiz” dedi.

Antalya

Antalya’da ASM çalışanları, Torba Yasa taslağında aile hekimlerine acil serviste ayda en az 16 saat nöbet zorunluluğu getiren düzenlemeyi protesto etmek amacıyla iş bırakarak, aile sağlığı merkezlerinde acil vakalar haricinde hasta tedavisi yapmadı. 2 No’lu Aile Sağlığı Merkezi’nde bir araya gelen ASM çalışanları adına konuşan Antalya Aile Hekimleri Derneği Başkanı Alp Karan, aile hekimliği sistemini olumsuz etkileyeceğini düşündükleri Torba Yasa’nın komisyondan onaylanmak üzere TBMM’ye gönderildiği bilgisini verdi.

Diyarbakır

Diyarbakır’da ise Diyarbakır Aktif Aile Hekimleri Derneği, Diyarbakır Tabip Odası ve Diyarbakır SES Şubesi tarafından ortak açıklama yapıldı. Dağkapı 2 Nolu ASM önünde yapılan açıklamada, “Şiddete her gün maruz kalmaya, acil serviste nöbet zulmüne, sonu gelmeyen angarya görevlere, mesleğimizin değersizleştirilmesine, güvencesiz-esnek-taşeron çalıştırılmaya, bitmez tükenmez cepten ödemelere, birinci basamağın özelleştirilmesine, halkın sağlık hakkı gaspına ‘edi bese’ diyoruz” denildi.

İzmir

İzmir Aile Hekimleri Derneği (İZAHED) üyeleri, İzmir İl Halk Sağlığı Müdürlüğü önünde bir araya geldi. Ellerinde, “Bırakın işimizi yapalım”, “Nöbete hayır”, “Maaş kesintisine hayır” yazılı dövizler taşıyan hekimler sloganlarla Sağlık Bakanı’nı istifaya çağırdı. Eyleme, Türk Sağlık Sen, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Genel Sağlık İş, Türk Tabipler Birliği ve İzmir Tabip Odası temsilcileri de destek verdi. Yapılan açıklamalarda yasa teklifinin geri çekilmesi istendi.

Batrman

Batman’da yapılan basın açıklaması ve iş bırakma eylemine ASM ve TSM’lerde çalışan çok sayıda aile hekimi destek verdi. TTB Merkez Konseyi Üyesi Dr. Zülfikar Cebe yaptığı konuşmada şunları söyledi: ‘’ Her gün şiddete uğramaktan bıktık. Bu koşullar altında nitelikli sağlık hizmeti sunmak iyi hekimlik yapmak da pek mümkün değildir. Çünkü ancak sağlıklı ve güvenli ortamlarda iyi sağlık hizmeti verilebilir.”