Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu: Türkiye genelinde her 10 aile hekiminden ikisinin aile sağlığı çalışanı yok

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) 2. Başkanı Dr. Yusuf Eryazğan, “Türkiye genelinde her 10 aile hekiminden ikisinin aile sağlığı çalışanı bulunmuyor. Aile sağlığı çalışanı eksikliği var” dedi.

Eryazğan, bu eksikliklere dikkat çektiği için Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından hakkında soruşturma başlatıldığını anımsatarak “Susturmak ve örtbas etmek yerine sorunun çözümüne kafa yorun. Doğruları söylemeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Eryazğan, 2010 yılından bugüne aile hekimliğinden ayrılan aile sağlığı çalışanlarının yerine yenilerinin dahil edilemediğini belirterek, şunları kaydetti:

“Aile hekimliğinde bir hemşire ya da ebenin aile sağlığı çalışanı olması için devlet hastanelerinden aile hekimliğine geçişte getirilen katı kuralların azaltılması (muvafakatname) veya dışarıdan alınacak hemşireler için ise maliyenin verdiği bütçeyi Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’nün yerinde kullanması gerekmektedir. Ancak bu sistem 10 yıldır uygulanmadığı için aile hekimliğinden ayrılan her hemşire ebenin yerine yeni bir aile sağlığı çalışanı geçmesini zorlaştırdı” değerlendirmesini yaptı. Şu an Türkiye genelinde her 10 aile hekiminden ikisinin aile sağlığı çalışanı bulunmadığına dikkat çeken Eryazğan, kimi birimlerde 18 ay gibi uzun dönemlerde hemşiresiz çalışan aile hekimleri olduğunu kaydetti. Eryazğan “Bu durum ülkemizde 16 milyon vatandaşın bağlı olduğu aile hekimliği sisteminde aile sağlığı çalışanı olmadığını ve hizmet alımında büyük sorunlar yaşandığını gösteriyor."