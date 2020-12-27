Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Başkanı: Aile hekimliklerindeki buzdolapları dolu, talebe göre merkezlerden aşı gönderilmesi daha doğru olur

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Başkanı Dr. Özlem Sezen yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşılarının saklanmasına ilişkin olarak, "Aile hekimliklerindeki buzdolapları dolu, talebe göre merkezlerden aşı gönderilmesi daha doğru olur" açıklamasını yaptı.

Cumhuriyet gazetesinden Sarp Sağkal'ın haberine göre, Sezen, “Aşıların Aile Sağlığı Merkezi’ne getirilmesi süreci önemli. Aşı çok özel bir ürün ve buzdolaplarında saklanması gerekir. Bizdeki buzdolaplarının kapasitesi dolmuş durumda. Talebe göre merkezlerden aşı gönderilmesi daha doğru olur. Aşı yapacak aile hekimi sayısı az, desteklenmeli” diye konuştu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs aşılarının aile sağlık merkezleri, kamu üniversite hastaneleri ve özel hastanelerde yapılacağını açıkladı.