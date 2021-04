Aile hekimleri: 10 dakika arayla aşı randevusu kaosa yol açacak

İstanbul Aile Hekimliği Derneği, Sağlık Bakanlığı’nın Koronavirüs aşılarının vurulmasında aile hekimlerine kişi başına 10 dakika tanımasına ilişkin, “Her vatandaş için en az 20 dakika süreye ihtiyaç vardır. Randevu saatine erken gelenlerle, aşı sonrası 15 dakika beklemesi gereken vatandaşlar ve yakınları bir araya geldiğinde çok fazla yoğunluk meydana gelecektir” açıklamasını yaptı.

İstanbul Aile Hekimleri Derneği'nden yapılan açıklamada, “Her vatandaş için en az 20 dakika süreye ihtiyaç vardır. Randevu saatine erken gelenlerle, aşı sonrası 15 dakika beklemesi gereken vatandaşlar ve yakınları bir araya geldiğinde çok fazla yoğunluk meydana gelecektir” denildi. İstanbul Aile Hekimleri Derneği’nin açıklaması şöyle:

“13.02.2021 Cumartesi günü, Sağlık Bakanlığı Randevu Sistemi olan MHRS’den gelen mesajla aile hekimlerinin Covid aşısı için açtıkları randevulara bakılmaksızın, Bakanlık tarafından her gün saat 13.30’dan itibaren her bir aile hekimi için her 5 dakikaya 1 aşı olmak üzere toplam 36 randevu açıldığı öğrenilmiştir. Daha sonra gelen uyarılarla bu süre 10 dakika ara olarak revize edildi, ama sorunu çözmek için yeterli değildir.

Covid aşılaması için sistemde randevular oluşturulurken aile hekimlerine bilgi verilmedi ve aile hekimlerinin o saatteki mevcut randevularına bakılmadı. Aile hekimlerinin mesai saatlerine, ASM dışındaki görevlerine de bakılmadı. O saatlerde mesaisi olmayan hekimlere de randevu açılmış oldu. Normal muayene randevusu açık olan hekimlere de aynı dakikalara aşı randevusu açıldı.

"Her aşılanan kişi için 20 dakika süre gerekiyor"

Örneğin, 5 birimlik bir ASM’de 13:30’dan sonraya toplam 210 randevu açıldı. Bu saatlerde hekimlerin normal muayene randevuları, bebek aşı, gebe aşı ve izlemleri de mevcutken açıldı. Şu an aşılama yapılan grup 65 yaş üstü olduğundan, bu 210 kişinin yanında hasta yakınları da olacak, en az 420 kişi ASM’ye giriş yapacak.

Covid aşısı için gelen kişiye bilgilendirme yapılması, onam alınması, aşı yapılan kişinin sonrasında en az 15 dakika ASM’de kalması gerekirken, ASM’lerin fiziki şartları göze alınarak bir ASM’de tüm bunların yapılabileceğini düşünmek ‘masa başında alınmış bir karardır’ ve gözden geçirilmelidir. Her vatandaş için en az 20 dakika süreye ihtiyaç vardır. Randevu saatine erken gelenlerle, aşı sonrası 15 dakika beklemesi gereken vatandaşlar ve yakınları bir araya geldiğinde çok fazla yoğunluk meydana gelecektir.

Aile hekimleri aşı yapmaktadır ve yapmaya devam etmektedir. Ancak aile hekimlerine danışılmadan, ASM’lerin farklı fiziki şartlar gözetilmeden bu ani kararlar alınması kabul edilemezdir.

"Aynı hekim hem ASM'de hem dışarıda görevde olamaz"

Aile hekimleri arasında özellikle Anadolu’da gezici hizmeti olanlar bulunmaktadır. Hatta İstanbul'da da köylere giden aile hekimleri vardır. Bakanlık bu şekilde aşı randevusu açtığında, onların gezici hizmet saatlerine de aşı randevusu açıldığı görülmektedir, yani hekim hem köylerde hem ASM’de olamayacağı için, 2 görevden birini yerine getirmek zorunda kalacaktır ve bu da bir mağduriyet yaratacaktır.

Aile hekimlerinin bilgisi olmadan, fiilen uygulanması imkânsız olan bu aşılama programı birçok sıkıntıya yol açacaktır. Özellikle önümüzdeki hafta soğuk ve kar altında gelen kişiler dışarda soğukta bekletilmeyip, ASM içerisine almak zorunda kalınacaktır. Pandemi açısından risk artacaktır. Yığılmalar bekleme sürelerini artıracak, sağlık çalışanlarıyla vatandaşı karşı karşıya getirecektir.

Bu uygulanması imkansız kararın tekrar değerlendirilerek, bu bariz hatadan dönüleceğine inanıyoruz."

Öte yandan Balıkesir'de COVİD-19’a karşı aşı olmaya başlayan 65 yaş üzeri yurttaşlara, cuma günü aynı saat dilimlerine randevu verildi. Aşı randevusuna gelenler ile 15 dakika gözlemi yapılanlar, kalabalık içinde işlemlerini bitmesini bekledi. (ANKA)