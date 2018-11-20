Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 11 bin çocuk işçiye ulaştı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, çocuk işçiliği ile mücadele kapsamında 2018'in Ekim ayı sonu itibarıyla 130 mobil ekibin 11 bini aşkın çocuğa ulaştığını açıkladı.

2018 Çocuk İşçiliği ile Mücadele Yılı kapsamında düzenlenen foruma, Türkiye'nin 81 ilinden gelen, aralarında Suriyelilerin de bulunduğu 245 çocuk katıldı. Bakan Selçuk, programda yaptığı konuşmada, çocuklara hizmet anlamında Türkiye'de önemli adımların atıldığını vurguladı. Çocuk işçiliği ile mücadele çalışmalarını anlatan Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, bu kapsamda 2018'in Ekim ayı sonu itibarıyla 130 mobil ekibin 11 bini aşkın çocuğa ulaştığını belirtti. Bakan Selçuk, "Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti ve Sosyal Yardımlaşma Vakıfları aracılığı ile 2 bin 969 çocuğumuzun ailesine destek sağlanmış ve 3 bin 757 çocuğumuzun ailesine yönelik rehberlik hizmeti verilmiştir" diye konuştu.







