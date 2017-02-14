Aile Bakanlığı'na bağlı mağdur evlerinde kalan çocuklara vakıf destekli umre gezisi

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı mağdurların korunması için kurulan çocuk evlerinde kalan çocukların, tarikat bütçeleri ile yurt içi ve yurt dışı gezilere götürüldüğü iddiası ortaya atıldı. Ankara Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi’ne bağlı evlerde kalan 22 çocuk, başarıları gerekçe gösterilerek Nakşibendi tarikatının Ankara kolu olduğu ileri sürülen Muradiye Kültür Vakfı bütçesiyle umre gezisi için Suudi Arabistan’a götürüldü.

Cumhuriyet'ten Ozan Çepni'nin haberine göre, Aile ve Sosyal Politikalar Ankara İl Müdürü Bestami Erkoç ise çocukları, "Hayırseverlerin desteğiyle gerçekleştirilecek olan umre programı öğrencilere karne hediyesi olacaktır. Muradiye Kültür Vakfı yönetici ve çalışanlarına teşekkür ediyorum" ifadeleriyle uğurladı. Müdür Erkoç, çocukların fotoğraflarını kişisel sosyal medya hesabından da paylaşmaktan çekinmedi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı olarak hakkında korunma/tedbir kararı bulunan çocukların, toplum içinde yetiştirilmelerinin sağlanabilmesi için açılan çocuk evlerinin başkentte Nakşibendi tarikatının Ankara kolu olarak bilinen Muradiye Kültür Vakfı ile işbirliği içinde çalıştığı belirtildi. 9 erkek ve 13 kız çocuktan oluşan kafile, Muradiye Vakfı’ndan otobüslere bindirilerek gönderildi. İl Müdürlüğü’nün resmi sitesinden de vakfa teşekkür eden Müdür Erkoç, 1 haftalık "umre ziyareti"nden dönen çocukları havaalanında karşılayarak onlarca fotoğraf çektirdi. Çocukların dönüşünü sosyal medya hesabından duyuran Erkoç, erkek çocukların Kâbe’ye girerken giydirilen ve ‘ihram’ adındaki giysilerle fotoğraflarını yayımladı.