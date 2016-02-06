Aile Bakanlığı raporu: Üç kadından biri eşinden şiddet görüyor

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın Hacettepe Üniversitesi’yle yaptığı bir çalışma Türkiye’de 10 kadından dördünün hayatının bir döneminde şiddete maruz kaldığını, üç kadından birinin de eşinden şiddet gördüğünü ortaya koydu.

Zaman’dan Fazlı Mert ve Bayram Kaya’nın haberine göre ; ‘Türkiye’de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Raporu‘ için yaklaşık 15 bin kişiyle yüz yüze görüşüldü. 2014-2015 yıllarını kapsayan araştırmanın sonucuna göre evli kadınların yüzde 38'i hayatının herhangi bir döneminde fiziksel veya cinsel şiddete maruz kalıyor. Lise mezunu kadınların dörtte biri, üniversite ve üzeri eğitimi olan kadınların ise beşte biri şiddet görüyor. Yüksek refah düzeyindeki kadınların yüzde 31’i şiddete maruz kalıyor. Eşleri tarafından çalışmasına izin verilmeyen kadınların oranı ise yüzde 25.

Eğitimli kadınlar da şiddete maruz kalıyor

Raporda eğitim görmeyen veya ilkokul düzeyinde eğitim gören kadınlar şiddete daha çok maruz kalırken, lisans ve lisansüstü eğitim gören kadınların da beşte birinin şiddete maruz kaldığı belirtildi.

Rapora göre; şiddete maruz kalan kadınların yüzde 11’i şiddetle ilgili kurumsal başvuruda bulunuyor. Kadınların büyük bölümü maruz kaldıkları şiddeti kimseye anlatmazken, kurumsal başvuruda bulunmadaki en önemli etken şiddetin tahammül edilemeyecek noktaya gelmesi.