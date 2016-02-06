T24 LogoT24 Logo
Gündem

Aile Bakanlığı raporu: Üç kadından biri eşinden şiddet görüyor

Yapılan araştırmalar, üniversite ve üzeri eğitim gören kadınların beşte birinin şiddete maruz kaldığını gösterdi

06 Şubat 2016 12:32

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın Hacettepe Üniversitesi’yle yaptığı bir çalışma Türkiye’de 10 kadından dördünün hayatının bir döneminde şiddete maruz kaldığını, üç kadından birinin de eşinden şiddet gördüğünü ortaya koydu.

Zaman’dan Fazlı Mert ve Bayram Kaya’nın haberine göre ; ‘Türkiye’de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Raporu‘ için yaklaşık 15 bin kişiyle yüz yüze görüşüldü. 2014-2015 yıllarını kapsayan araştırmanın sonucuna göre evli kadınların yüzde 38'i hayatının herhangi bir döneminde fiziksel veya cinsel şiddete maruz kalıyor. Lise mezunu kadınların dörtte biri, üniversite ve üzeri eğitimi olan kadınların ise beşte biri şiddet görüyor.  Yüksek refah düzeyindeki kadınların yüzde 31’i şiddete maruz kalıyor. Eşleri tarafından çalışmasına izin verilmeyen kadınların oranı ise yüzde 25.

 

Eğitimli kadınlar da şiddete maruz kalıyor

 

Raporda eğitim görmeyen veya ilkokul düzeyinde eğitim gören kadınlar şiddete daha çok maruz kalırken, lisans ve lisansüstü eğitim gören kadınların da beşte birinin şiddete maruz kaldığı belirtildi.

Rapora göre; şiddete maruz kalan kadınların yüzde 11’i şiddetle ilgili kurumsal başvuruda bulunuyor. Kadınların büyük bölümü maruz kaldıkları şiddeti kimseye anlatmazken, kurumsal başvuruda bulunmadaki en önemli etken şiddetin tahammül edilemeyecek noktaya gelmesi.

ETİKETLER

kadıneğitimüniversiteşiddetevlierkek egemen toplumhaberaraştırma

İlgili Haberler

Kadın cinayeti sınır tanımıyor; Türk asıllı genç kadın Alman sevgilisi tarafından öldürüldü!

Gizem Peker'i öldüren Alman asıllı sevgili tutuklandı

O ülkede kadın milletvekilleri artık parlamentoda emzirebilecek

"Eski kurallar milletvekillerinin bebeklerini sadece halkın oturumları izlediği bölümlere ya da kendi ofislerine götürebilmesine izin veriyordu"

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24