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Dünya

Kadın cinayeti sınır tanımıyor; Türk asıllı genç kadın Alman sevgilisi tarafından öldürüldü!

Gizem Peker'i öldüren Alman asıllı sevgili tutuklandı

01 Şubat 2016 09:26

Türkiye'de kadına şiddet bir türlü bitmek bilmezken, bir vahşet haberi de Almanya’dan geldi. Gizem Peker (20) Alman sevgilisi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Hürriyet’te yer alan habere göre, olay önceki gece 21:30 sıralarında, Almanya'nın Köln kentindeki Ostheim semtinde yaşandı. Genç kızı evinin yakınlarında göğsünden bıçaklayan katil zanlısı 21 yaşındaki Alman, cinayet silahı bıçakla birlikte Kalk semtinde polise teslim oldu. 

Aachen Üniversitesi’nde okuyan kızları Gizem’in cesedini teşhis için annesi ve babası dün sabah hastaneye gitti. 

 

Katil zanlısı Alman genç tutuklandı

 

Kızlarını yitirmenin acısıyla sarsılan aile, cinayetle ilgili basına da konuşmak istemedi.   Katil zanlısı ise, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine koyuldu. Elazığlı olduğu belirtilen Gizem Peker’in arkadaşları olayın gerçekleştiği yere bir buket çiçek bırakarak gözyaşı döktü.

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