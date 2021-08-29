Aile Bakanlığı, dünya genelinde milyonlarca takipçisi olan K-pop akımını mercek altına aldı

İstanbul’da üç kız çocuğunun Güney Kore’ye gitmek için evden kaçtığı belirtilen olayın ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, dünya genelinde bir fenomen olan K-pop akımını yakın takibe aldı. Bakanlık, K-pop akımının çocuklardaki etkilerini incelemek üzere sosyal medya takibi uygulaması başlattı.

Milliyet’ten Önder Yılmaz’ın haberine göre, Türkiye’de de dünyada olduğu gibi gençlerin hayranı olduğu bir fenomen haline gelen Güney Kore pop kültürünü temel alan K-pop akımı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından mercek altına alındı.

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Aile Bakanlığı'nın K-pop akımı üzerine 7/24 sosyal medya takibi, mahremiyet eğitimi ve mobil ekiplerle bilgilendirme gibi bir dizi program yürüttüğü belirtildi. Buna göre Bakanlık, zararlı görülen içeriklerin sosyal medyada yayılmadan aldırılmasi/engellenmesi ve çocukların üstün yararının korunması amaciyla Türkiye'de temsilciliği bulunan sosyal medya platformlarıyla görüşecek.

Bakanlık, “Kitle iletişim araçları, internet, teknoloji ve dijitalleşme güçlerinden ustaca yararlanan ülkelerde oluşan akımlar, bu küresel dalganın akıntısına kapılan milyonlarca hayran sayesinde bir yandan bazı ülkelerin ulusal imajının olumluya çevrilmesinde başta rol oynarken, diğer yandan ülke ekonomisinin gelişmesine önemli katkılar sağlamakta” tespitini yaptı.

Bakanlığın değerlendirmesinde “Böylece birbirinden çok farklı ülke, millet, kültür, dil ve din farklılığına sahip olan küresel popüler akımların hayranları, gündelik hayatlarında ortaklaşa tükettikleri popüler ürünler sayesinde ortak bir yaşam tarzına sahip olmuştur” denildi.

Bakanlık değerlendirmesinde şöyle denildi: “Tüm dünyada bilinen popüler akım gruplarının Twitter ve YouTube gibi yer sağlayıcılarını aktif takip eden hayranlarının sosyal medyadaki paylaşım ve görüntülerinden de yararlanılmakta ve bu hayran gruplarının da popüler akım gruplarıyla özdeşleşebildiği gözlemlenmektedir”

7/24 sosyal medya takibi yapılıyor

Bakanlığın "çocukların popüler kültürün zararlı etkilerinden korunmasına yönelik koruyucu ve önleyici çalışmaları" olarak belirtilen adımları özetle şöyle:

"Sosyal Medya Tarama Grubu tarafından 7/24 sosyal medya ve basın takibi yapılıyor. Sosyal medyada gerçekleştiren çocukların gelişimine zararlı içeriklere karşı müdahale ve bilinçlendirme çalışmaları yürütülüyor. Adres, kişi ve URL adresi tespiti için Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile irtibat ve işbirliği yapılıyor. URL adresi belli olan paylaşımlarla alakalı olarak, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna içeriklerin kaldırılması/engellenmesi için ivedi olarak telefon, e-posta ve resmi yazışma yoluyla başvuru yapılıyor. Bu şekilde kaldırılamayan içeriklerin mahkeme yoluyla kaldırılması için girişimde bulunuluyor"

Sokak, okul ve benzeri ebeveyn kontrolü dışındaki alanlar ile dezavantajlı bölgelerde yaşayan çocukları risklere karşı korumaya yönelik olarak, tüm illerde 637 mobil ekiple tespit, koruma ve önlemeye yönelik izleme ve sosyal hizmet müdahale çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu çerçevede bugüne kadar farklı risk gruplarından 125 bine yakın çocuğa ulaşıldı. 8 bine yakın okul ziyareti yapıldı. 40 bine yakın aile ile görüşme gerçekleştirildi. Mobil ekiplerce yapılan saha çalışmalarında çocuklara ve ailelere yönelik internetteki popüler akımlar hakkında koruyucu ve önleyici bilgilendirme çalışmaları başlatıldı

Çocuklara mahremiyet eğitimi

Zararlı içeriklerin sosyal medyada yayılmadan kaldırılması/engellenmesi ve çocukların üstün yararının korunması amacıyla Türkiye’de temsilciliği bulunan sosyal medya yer sağlayıcıları (Twitter, Youtube, Instagram, Facebook vb.) ile toplantı gerçekleştirmek üzere irtibata geçildi. Bu süreç devam ediyor.

Çocukların kendi özel alanının farkında olma ve sanal ortamda da mahremiyetini koruyabilme becerisinin geliştirilmesi için bakanlığa bağlı özel kuruluş (Kreş, Gündüz Bakımevi ve Çocuk Kulübü) personeline ve buralardan hizmet alan ailelere, “mahremiyet eğitimleri” veriliyor.

