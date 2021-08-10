Ailelerine korku dolu saatler yaşatan 3 küçük kız, Kore'ye gitmek için evden kaçmış!

İstanbul Hadımköy'de dün gece kaybolan E.T.Y, E.Y. ve N.M saatler sonra bir parkta bulundu. Üç kız, Arnavutköy Çocuk Büro Amirliği'nde ailelerine teslim edilirken, küçük kızların Kore'ye gitmek için evden kaçtıkları ortaya çıktı.



Hadımköy'de evden piknik yapmak için çıkan 2'si kardeş 3 kız E.T.Y (15), E.Y. (13) ve N.M (11) dün akşam saatlerinde kayıplara karıştı. Üç kız, kaybolduklarından itibaren aileleri, çevredekiler ve polis tarafından her yerde arandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce kızları bulmak için özel ekip kuruldu. Özel ekibin çalışmaları sonucu 3 kız akşam saatlerinde, Avcılar ile Küçükçekmece arasında bulunan bir parkta bulundu. Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği'ne götürülen kızlar, burada ailelerine teslim edildi.

Geceyi Avcılar sahilde geçirdikleri belirtilen 3 kızın Kore'ye gitmek istedikleri için evden çıktıkları öğrenildi.

Kaçan kızlardan N.M.'nin babası Özay M., "Çok sevinçliyiz. diyecek bir şey bulamıyorum. Hislerimi bilmiyorum. Sadece sarılmak istiyorum. Son 24 saatte yaşadıklarımı hatırlamıyorum" dedi. (İHA)