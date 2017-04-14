Aile Bakanlığı, 4 erkek kardeşi tarafından öldürülen kadının çocukları için devrede

Erkek kardeşlerinin öldürdüğü Özlem Aykutluğ’un 17 yaşındaki oğlu ve 10 yaşındaki kızının devlet korumasına alınması için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı çalışma başlattı.

Hürriyet gazetesinden Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre, Bakanlık görevlileri Ankara’da babaannelerinin yanında kalan çocuklarla görüşüp, durumlarını inceledi.

Yapılacak incelemenin ardından şartların uygun olması durumunda çocuklar babaannenin yanında kalmaya devam edecek ve bakanlık aileye çocuk başına aylık 650 lira civarında para yardımında bulunacak. Şartların uygun olmaması durumunda ise çocuklar yetiştirme yurduna yerleştirilecekler. Özlem Aykutluğ’un öldürülmeden önce "Beni öldüreceğinizi biliyorum, çocuklarımı ortada bırakmayın" dediği öğrenilmişti.