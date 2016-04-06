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Aile Bakanı hakkındaki 'cinsel istimar' gensorusu reddedildi, AKP'li vekiller tebrik kuyruğuna girdi!

HDP, Ramazanoğlu için çocuk ve kadın istismarını önlemede ihmali bulunduğu iddiasıyla gensoru vermişti

06 Nisan 2016 12:43

Karaman'daki tecavüz skandalı sonrası tartışma konusu olan Ensar Vakfı için "Bir kere olması karalamak için gerekçe olamaz" savunması yapan Aile Bakanı Sema Ramazanoğlu hakkındaki gensoru önergesinin görüşülmesi reddedildi. Gensorunun reddedilmesinin ardından, AKP'li milletvekilleri sıraya girerek Ramazanoğlu'nun elini sıkıp, tebrik etti.

TBMM Genel Kurulu'nda HDP'nin 'çocuklara yönelik cinsel istismarı ve kadınlara yönelik şiddeti önlemede ihmali bulunduğu' gerekçesiyle, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sema Ramazanoğlu hakkında gensoru önergesi vermişti.

Tebrik anlarına ilişkin fotoğrafı CHP'li Tuncay Özkan kişisel Twitter hesabından paylaştı. Özkan, "Karaman'daki tecavüz olayıyla ilgili Aile Bakanı hakkında verilen gensoru reddedildi. AKP'liler tebrik sırasına girdi" dedi.

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