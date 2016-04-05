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Aile Bakanı için verilen gensoru kabul edilmedi

HDP, Ramazanoğlu için çocuk ve kadın istismarını önlemede ihmali bulunduğu iddiasıyla gensoru vermişti

05 Nisan 2016 00:30

TBMM Genel Kurulunda, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sema Ramazanoğlu hakkındaki gensoru önergesinin gündeme alınması kabul edilmedi.

Genel Kurulda, HDP'nin, ‘çocuklara yönelik cinsel istismarı ve kadınlara yönelik şiddeti önlemede ihmali bulunduğu' gerekçesiyle Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sema Ramazanoğlu hakkında verdiği Gensoru Önergesi'nin gündeme alınıp alınmamasına ilişkin görüşmeler tamamlandı.

Konuşmaların ardından yapılan oylamada, gensoru önergesinin gündeme alınması kabul edilmedi.

 

 

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