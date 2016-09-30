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15 Temmuz Darbe Girişimi

Aile Bakanı: 9 aylık kızım var, 15 Temmuz gecesi Meclis bombalanırken sütüm kesildi!

15 Temmuz gecesi Meclis’e 3 bomba atılmış, helikopterle silahlı saldırı düzenlenmişti

Fotoğraf: Arşiv

30 Eylül 2016 20:56

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan, katıldığı Ülke TV canlı yayınında 15 Temmuz gecesine dair açıklamada bulundu. Sayan,  “9 aylık bir kızım var. 15 Temmuz gecesi Meclis bombalanırken sütüm kesildi” dedi. 

O gece ne oldu?

TSK içerisinde yapılanan cuntacı askerlerin darbe girişimi düzenledikleri 15 Temmuz gecesi TBMM’ye bombalar atılmış, helikopterlerle silahlı saldırı yapılmıştı. Atılan bombalar nedeniyle bazı polis memurları ve Meclis görevlileri yaralanmıştı. Meclis’e 3 bomba atılmıştı.

 

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