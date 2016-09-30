Aile Bakanı: 9 aylık kızım var, 15 Temmuz gecesi Meclis bombalanırken sütüm kesildi!

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan, katıldığı Ülke TV canlı yayınında 15 Temmuz gecesine dair açıklamada bulundu. Sayan, “9 aylık bir kızım var. 15 Temmuz gecesi Meclis bombalanırken sütüm kesildi” dedi.

O gece ne oldu?

TSK içerisinde yapılanan cuntacı askerlerin darbe girişimi düzenledikleri 15 Temmuz gecesi TBMM’ye bombalar atılmış, helikopterlerle silahlı saldırı yapılmıştı. Atılan bombalar nedeniyle bazı polis memurları ve Meclis görevlileri yaralanmıştı. Meclis’e 3 bomba atılmıştı.