T24 LogoT24 Logo
Yaşam

AİHM'den Türkiye'ye 'Hayata Dönüş' mahkûmiyeti

AİHM, Çanakkale Hapishanesi'nde 'ölüm orucu' yapan mahkûmlara yönelik 'Hayata Dönüş' operasyonu nedeniyle Türkiye'yi suçlu buldu

10 Aralık 2013 22:42

Leyla Alp ve 20 arkadaşının başvurusunu değerlendiren Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Türk hükümetinin bir jandarma ve dört mahkûmun ölümüyle sonuçlanan 19 Aralık 2000’de yapılan operasyonda, vatandaşlarının yaşamını korumadığına hükmetti. 
Mahkeme , başvuru yapanlardan Meral Kıdır’a 8 bin euro , Leyla Alp, Süreyya Bulut, Elif Yaş , Filiz Uyan ve Gülay İncesu’ya 5’er bin euro tazminat ödenmesini talep etti. AİHM ayrıca 3 bin 200 euro mahkeme masraflarının da başvuru sahiplerine ödenmesini kararlaştırdı. 
Bu kararın yanı sıra, 18 yıl önce askerlerce gözaltına alınan ve kaybedilen çoban Nezir Tekçi'nin davasında da AİHM, Türkiye'nin yaşam hakkı ihlali yaptığına ve de etkin soruşturma yürütmediğine hükmetti.

ETİKETLER

hayata dönüşaihmmahkumiyetnezir

İlgili Haberler

AİHM, askerin kaybettiği Nezir Tekçi davasında Türkiye'yi suçlu buldu

18 yıl önce askerlerce gözaltına alınan ve kaybedilen çoban Nezir Tekçi'nin davasında AİHM, Türkiye'nin yaşam hakkı ihlali yaptığına ve de etkin soruşturma yürütmediğine hükmetti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Mahkemeden bir karar daha: Bekçi kimlik soramaz...

"Çok üzgünüm Sibel. Seni yaşatamadı bu devlet" diyen Şahan Gökbakar'a,...

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından saat 20.00'a kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24