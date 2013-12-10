AİHM'den Türkiye'ye 'Hayata Dönüş' mahkûmiyeti

Leyla Alp ve 20 arkadaşının başvurusunu değerlendiren Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Türk hükümetinin bir jandarma ve dört mahkûmun ölümüyle sonuçlanan 19 Aralık 2000’de yapılan operasyonda, vatandaşlarının yaşamını korumadığına hükmetti.

Mahkeme , başvuru yapanlardan Meral Kıdır’a 8 bin euro , Leyla Alp, Süreyya Bulut, Elif Yaş , Filiz Uyan ve Gülay İncesu’ya 5’er bin euro tazminat ödenmesini talep etti. AİHM ayrıca 3 bin 200 euro mahkeme masraflarının da başvuru sahiplerine ödenmesini kararlaştırdı.

Bu kararın yanı sıra, 18 yıl önce askerlerce gözaltına alınan ve kaybedilen çoban Nezir Tekçi'nin davasında da AİHM, Türkiye'nin yaşam hakkı ihlali yaptığına ve de etkin soruşturma yürütmediğine hükmetti.