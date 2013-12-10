AİHM, askerin kaybettiği Nezir Tekçi davasında Türkiye'yi suçlu buldu

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, 18 yıl önce gözaltında kaybedilen çoban Nezir Tekçi’nin ailesinin başvurusuyla ilgili Türkiye'yi suçlu buldu. AİHM, Türkiye'nin hem yaşam hakkını ihlal ettiğine hem de bu ihlalle ilgili etkin soruşturma yapmadığına hükmetti. Türkiye, Tekçi’nin ailesine toplam 66 bin 150 Euro tazminat ödeyecek.

Bianet'ten Ayça Söylemez'in haberine göre, Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Aşağı Ölçek (Yekmal) köyünde çobanlık yapan Nezir Tekçi, Gelibolu Piyade Tugayı’na bağlı askerlerce 26 Nisan 1995’te gözaltına alındı. Tekçi ile birlikte gözaltına alınanlar serbest bırakılırken, kendisinden bir daha haber alınamadı.

1997’de babası Halit Tekçi'nin başvurusu üzerine askeri savcılık soruşturma başlattı. Kısa süre içerisinde “kovuşturmaya yer olmadığına” karar verildi. Nezir Tekçi’nin babası Halit Tekçi, annesi Ayşan Tekçi ve kardeşleri Süleyman Tekçi, Sara Tekçi, Havva Tekçi, Lokman Tekçi, Osman Tekçi, Salime Tekçi, Abdurrahman Tekçi, Asya Tekçi, Mehmet Tekçi ve Ömer Tekçi iç hukuk yollarının tükenmesi üzerine AİHM’e başvurdular.

18 yıl sonra dava

2010’da Yunus Şahin, askerlik yaptığı dönemde Tekçi'nin ölümüne tanık olduğunu söyledi ve savcılığa ifade verdi. İfadesinde, PKK'ye düzenlenen operasyonda Nezir Tekçi'nin gözaltına alındığını öne sürdü.

Şahin'in iddiaları üzerine emri verdikleri iddia edilen emekli Albay Ali Osman Akın ile Yarbay Kemal Alkan hakkında Hakkari Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçen yıl dava açıldı. Dava güvenlik nedeniyle Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ne alındı. Son duruşmada, başvurular üzerine olayın meydana geldiği yerde keşif kararı alındı ve Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı’na keşfe ilişkin yazı yazıldı.

Sanıklar Akın ile Alkan, Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 82/1-b maddesi uyarınca “Canavarca bir his sevki ile veya işkence ve tazip ile kasten öldürmeden” yargılanıyor. Bir sonraki duruşma Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 5 Mart 2014’te görülecek.

'Ceset mayınla patlatıldı'

22 Kasım’da yapılan keşif kazısında bulunan insan kemikleri, mermi kovanları ve kıyafet parçaları ise Adli Tıp Kurumu’nda inceleniyor. Keşif sırasında, olayın görgü tanıkları şunları anlattı: “Askerler Tekçi’yi araziye götürdükten sonra önce komutan bir el ateş etti sonra da askerlere vur emri verdi. Tekçi infaz edildikten sonra cesedi de mayınla patlatıldı.”

AİHM ise ailenin başvurusuyla ilgili bugün(10 Aralık) karar verdi. Karara göre Türkiye, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin yaşam hakkını düzenleyen 2. maddesini ihlalden ve olayla ilgili etkin soruşturma yapmamaktan suçlu bulundu. Türkiye aileye 65 bin Euro manevi tazminat ödeyecek.