AİHM'den 5 Türkiye kararı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Türkiye aleyhine açılan beş davayı karara bağladı. İçlerinde dün açıklanan Demirbank’ın TMSF’ye devri ve HSBC’ye satılması ile ilgili davanın da olduğu beş davanın 3’ünde Türkiye tazminat ödemeyecek. Bu 5 davada Türkiye’nin, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin dört maddesinin ihlal ettiğine hükmedildi.

Hürriyet’ten Güven Özalp’in haberine göre; o davalar şöyle:

- Hakkında akut psikoz teşhisi konulan, ilaç tedavisi altında olmasına rağmen ilgili makamlarca askerliğe elverişli olduğuna karar verilen ve askerliğini yaptığı sırada intihar eden oğulları Erdal Aslan’ın anne ve babası tarafından 2008’de açılan davada Türkiye’nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) yaşam hakkını garanti altına alan 2’nci maddesini ihlal ettiğine karar verildi. Davacıların talebi olmaması nedeniyle Türkiye bu davada tazminat ödemeyecek.

- Miyom ameliyatı sonrasında eşinin hayatını kaybetmesi nedeniyle Zafer Öztürk tarafından 2009’da açılan davada da Türkiye’nin AİHS’nin 2’nci maddesini ihlal ettiğine karar verildi. AİHM kararı gereği Türkiye, 2001’de ameliyat edildikten iki gün sonra eve dönen ancak durumu kötüleşen eşinin dört gün sonra toksik hepatit ve sepsis nedeniyle ölmesi üzerine dava açan Öztürk’e 5 bin Euro tazminat ödeyecek.

- Eğitim-Sen üyesi olan memur Mehmet Akarsubaşı’nın, 2010’da sendika tarafından Adana Mahkemesi önünde işyerinde kreş açılması talebiyle düzenlenen bir eylemde yapılan basın açıklamasına katılması nedeniyle cezalandırılması üzerine 2011’de açtığı davada Türkiye’nin AİHS’nin toplantı ve dernek kurma özgürlüğünü güvence altına alan 11’nci maddesini ihlal ettiğine karar verildi. Akarsubaşı, belirlenen sürede başvuru yapmadığı için tazminat kararı alınmadı.

- AİHM, Yunan vatandaşı Armen Deryan’ın miras kalan mallarını geri almasına ilişkin olarak açtığı davada da AİHS’nin Türkiye’nin adil yargılanma hakkını garanti altına alan 6’ncı maddesini ihlal ettiğine karar verdi. Deryan’ın tazminat talebi ise AİHM tarafından reddedildi.

- Demirbank’ın 2000’de Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) kararı ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredilmesi ve 2001’de de HSBC’ye satılmasıyla ilgili olarak üç hissedar tarafından açılan davayı karara bağlayan AİHM, Türkiye’nin AİHS’nin 6’ncı maddesini ve mülkiyetin korunmasıyla ilgili 1 numaralı protokolün 1’nci maddesini ihlal ettiğine karar verdi. Tazminat ileri bir tarihte açıklanacak.