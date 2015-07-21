AİHM, Demirbank'ın TMSF'ye devrinde Türkiye'yi haksız buldu

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Demirbank'ın Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) tarafından Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilmesiyle ilgili davada Türkiye aleyhine karar verdi.

CİHAN'ın haberine göre, AİHM, Demirbank hissedarlarından Sema Cıngıllıoğlu ve Michael Reisner'in 2006 ve 2009 yılında yaptığı iki başvuruya verdiği kararda Türkiye'yi haksız buldu.

BDDK, 2000 yılında aldığı kararla, varlıklarının bankacılık faaliyetlerini sürdürmeye yeterli olmadığı gerekçesiyle Demirbank'ın TMSF'ye devredilmesini kararlaştırmıştı. TMSF, bankayı 2001'de HSBC'ye satmıştı.

'Adil yargılama hakkı' ihlal edildi

AİHM, gerek Cıngıllıoğlu Holding ve Sema Cıngıllıoğlu tarafından açılan davada, gerekse Michael Reisner'in açtığı davada 'Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS) adil yargılanma hakkıyla ilgili 6. ve mal ve mülkiyetin korunmasıyla ilgili 1. protokolün 1. maddesini ihlal ettiğine' hükmetti.

AİHM, davacı tarafların zararlarının nasıl tazmin edileceği konusunda kararın henüz hazır olmadığını, bu konuda değerlendirmenin ileri bir tarihte yapılacağını duyurdu.