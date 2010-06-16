AİHM: Rum Yetimhanesi'ni Patrikhane'ye iade edin

T24 - Avrupa İnsan Hakları Mahmekesi (AİHM), Büyükada'daki Rum Yetimhanesi'nin 3 ay içinde Patrikhane'ye iade edilmesine karar verdi.





AİHM'den kararla ilgili yapılan açıklamada, Türkiye'nin uygun bir tazminat ödemeden yetimhanenin mülkiyetini Fener Rum Patrikhanesi'nden alma yetkisinin bulunmadığı yönünde mahkemenin 8 Temmuz 2008'de aldığı karar hatırlatıldı.



Açıklamada, "Bugünkü kararıyla Mahkeme, Türkiye'nin söz konusu mülkiyeti başvuru sahibine geri vermesi ve manevi tazminat olarak 6 bin euro ve masraflar için de 20 bin euro ödemesine hükmetmiştir" denildi.



Fener Rum Patrikhanesi, Büyükada'daki yetimhanenin mülkiyetini almak için 2005 yılında AİHM'ye başvurmuştu Yetimhane, Yargıtay tarafından 1964 yılında kapatılmıştı.



Patrik Bartholomeos'un 23 bin metre karelik bir sahaya inşa edilmiş olan asırlık yetimhane binasının onarımı ve 50 yıllığına kiralanması için 1990`da bir Türk turizm şirketiyle yaptığı anlaşma daha önce Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından reddedilmişti.



Patrikhane; binanın İstanbullu zenginlerden Eleni Zarifis tarafından Patrikhane için satın alındığı ve dönemin sultanı Abdülhamit`in fermanıyla mülkiyeti yetimhane olarak kullanılması amacıyla Patrikhane`ye devredildiğini ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından da 1929`da ve bunu izleyen yıllarda iki kez üst üste onaylandığını savunuyor.



Türkiye, davadaki savunmasını 1902`de verilen mülkiyet hakkının aslında Patrikhane'ye verilmemesi gerektiği tezi üzerine kurmuştu.





