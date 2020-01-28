Gezi parkı davası | Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verildi

Gezi parkı davasında sanıklar, "hükûmeti ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet istemiyle toplamda 606 yıldan 2 bin 970 yıla kadar hapis cezası ile yargılanıyor. İddianamede 746 müşteki yer alıyor. Müştekilerin başını Cumhurbaşkanı Erdoğan ve 61. hükûmetin bakanları çekiyor.

Mahkeme Başkanı: AİHM kararı henüz kesinleşmemiş

Duruşmanın başlamasıyla mahkeme başkanı dosyaya giren belgeleri okudu. Bakanlığın, AİHM kararı hakkındaki cevabı gönderdiği ama kararın henüz kesinleşmediğinin belirtildiği ifade edildi.

Kavala'nın avukatı Bayraktar'dan reddi hâkim açıklaması

Osman Kavala'nın avukatı Köksal Bayraktar söz alarak, heyetin reddine ilişkin konuşacağını belirtti. Bayraktar şunları söyledi:

"Usul Kanunu (CMK), Murat Pabuç'un dinlenmesiyle tam 7 yönden ihlal edilmiştir. CMK'nın 58/3 gereğine dayandırıyorsunuz kararınızı ama bu bir gerekçe değil. Bu kanun maddesinin tıpa tıp nakledilmesi. Böyle gerekçe olmaz. Maddeye bakıyoruz, tanığın dinlenmesi sırasında ise ses ve görüntü ile aktarma yapıp soru sorma hakkı saklıdır. Dinlemelerinizde hiçbir şekilde sesli aktarmada bulunmadınız bu birinci hata. İkinci hata; görüntülü aktarma yapın. Biz başka bir yerde bulunacağız. O ekrandan bize aktarma yapılacak. Üçüncüsü, soru sorma hakkı hazır bulunma hakkı olan kişilere kullandırılmamıştır.

Siz, 'sorularınızı yazılı verin' diyorsunuz. Hayır. CMK soru sorma hakkı saklıdır diyorsa, savunmanın bir hakkı olarak söylüyorum, soru sorma hakkı bir çeşit çapraz sorgunun uzantısı olarak buraya konmuştur. Soruların yazılı olarak söylenmesi kanunun esasına aykırıdır. Biz nasıl hazır bulunma hakkına sahipsek ve bundan vazgeçmiyorsak, Cumhuriyet Savcısı da hazır bulunma hakkına sahip. Nasıl o hazır bulunduruluyor da biz bulundurulmuyoruz ya da ses ya da görüntü aktarımıyla dinlendirilmiyoruz? Ceza yargılaması uyarınca savcı ile savunma makamı eşittir. Bu silahların eşitliğine ve Anayasa'daki eşitlik kuralına aykırıdır.

Avukat Bayraktar: Kanuna aykırı elde ettiğiniz delilleri kabul etmiyoruz

Diyorsunuz ki, 'burada hayati tehlike vardır.' Hangi hayati tehlike? Bunu neden açıklamıyorsunuz? Pabuç ile bizim aramızda geçmişte nasıl bir olay gelişti de tehlike arz ediyoruz? Bunu açıklamanız lazım. Dolayısıyla 25 Aralık ve 20 Ocak tarihli dinlemelerinizle, CMK'da belirtilen kanuna aykırı delili elde ettiniz. Bunu kabul etmiyoruz. Bunu biz kabul edersek o zaman yargılama yapmaya gerek yok. Dolayısıyla heyetin gerçekten reddi gerekmektedir. Bu söylediklerim Türkiye'nin en büyük 12 Barosu tarafından da ortaya konmuştur.

Tanık bizden gizli dinleniyor. İfadeleri bir kısım avukatlara gönderilirken bir kısmına gönderilmiyor. Yani kanuna aykırı delil aynı zamanda kaçırılmak isteniyor. Bu nedenle yargı görevini yapan avukatlar olarak CMK 24-25 uyarınca reddediyoruz ve sizin bu davaya devam etmemenizi savunma hakkımızın bir parçası olarak talep ediyoruz."

Çizim: Tarık Tolunay

Avukat Kazan : Murat Papuç, mahkemeyi yanıltmıştır

Söz alan avukat Turgut Kazan da, şunları söyledi: "Biz o dilekçede size Murat Pabuç'un Linkedin'den müdafiilere davet gönderdiğini açıkladık Bunu bilirkişiye de bildirdik. Sanık müdafiilerine davet gönderen ve o koşullarda dinlenen tanığın durumunun ne olduğuna bakmanız gerekmez mi? O davetin sadece sanık müdafiilerinden Aslı Kazan'a değil başka müdafiilere de gönderildiğini bilgilerinize sunmak istiyoruz. LinkedIn sitesinden Murat Pabuç, Aslı Kazan'a davetiye gönderiyor ve "bağlantı kurmak" istiyor. Hayati tehlike var diye dinlediğiniz Murat Pabuç. LinkedIn'de kişilere bağlantı kurma başlığı altında -uzman (Bilirkişi) sistemin kendi uyarısını aktarıyor. Bağlantı kurmak istediğiniz kişiye davet yollayarak profesyonel ağınıza katılmanızı isteyebilirsiniz. Davetinizi kabul eden kullanıcılar birinci derece bağlantı olur. Sayın Başkan, sayın üyeler hayati tehlikeden bahsettiğiniz kişi için bu uyarılar yapılıyor. 'Sizin bilgilerinize ulaşabileceği için yalnızca tanıdığınız kişilere davet gönderin' uyarısı yapıyor. Ama hazır bulunma hakkına sahip Av. Aslı Kazan, o dinlemede hazır bulunursa hayati tehlike yaratacağını düşündüğünüz bu olayda Aslı Kazan'ı tanıyormuş. Ona davet yolluyor ancak Aslı Kazan kabul etmiyor. İkinci bir örnek var. Sadece Aslı Kazan'la yetinmiyor. Av. Evren İşler'e de davet yolluyor. Sunduğumuz bu iki davet, can güvenliği nedeniyle yoklukta alınan ifadenin ne kadar yanlış olduğunu apaçık gösteriyor. Murat Papuç Mahkemeyi yanıltmıştır, mahkeme yanılmıştır Sizin can güvenliği nedeniyle verdiğiniz karar, avukatlara tehlike yarattı. Murat Papuç'la ilgili suç duyurusunda bulunulmalıdır."

İstanbul Barosu Başkanı: Hukuka aykırı deliller dosyadan çıkarılmazsa reddi hâkim talebi yerine getirilsin

Can Atalay'ın avukatı İstanbul barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu da şunları söyledi: "Önceki celse verilen kararda akıl sağlığı tartışmalı olan kişiyi savunmadan kaçırarak ifade aldınız. Biz İstanbul Barosu tarihine böyle bir utancı yazmak istemiyoruz. Burası yüksek güvenlikli bir yer bunu geçiyorum ama avukatlar hiçbir biçimde olayın, sanığın, tanığın kendisiyle özdeşleştirilebileceği kişiler değildir. Bu konunun zabıtlara geçmesinin savunma tarihi açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Heyetinizin vaktiyle özel olarak kurulmuş olması, uygulamaların da bizim açımızdan çok özel

anlamlar teşkil etmesi dolayısıyla bugün itibariyle tahammül noktasını geçtiğinizi özellikle vurgulamak istiyorum. Bu karardan dönülmesini ve bu hukuka aykırı delilin dosyadan çıkarılmasını aksi halde meslektaşlarım tarafından dile getirilen reddi hakim talebinin yerine getirilmesini talep ediyorum.

Avukat İlkiz: Murat Papuç'la ilgili tavrınız nedeniyle heyetinizi reddediyorum

Mücella Yapıcı, Tayfun Kahraman ve Can Atalay'ın avukatı Fikret İlkiz de şunları ifade etti: "28 Haziran 2016 Pazartesi günü, 31 Mart 2016 Perşembe, iddianameye baktığımızda Arap Baharı ile başlar. Murat Papuç, ifadesinden yola çıkarak pek çok soru sormuşsunuz. Murat Pabuç da, '15 yıldır bütün dünyayı etkileyen işte Arap Baharıdır' diyor. Siz bu ifadenin tamamının gelmesini istediniz. Dosyaya ne şekilde girdiğiniz bilmiyoruz ama 17 Aralık 2019 tarihli, 30. Ağır Ceza Mahkemesi'ne yazılan savcılık yazısında ifadenin tamamının olmadığı söyleniyor. Kim yolladı bilmiyoruz. Özellikle ifadenin belli bir yerine gelindiğinde, 28 Mart 2016'da (ifadeye) ara verilmiş. Ara verildikten sonra, 31 Mart 2016'da devam etmiş. Arada kalan günlerde ne oldu? Siz sormadınız. Biz olsaydık sorardık. Bunu nasıl sormazsınız diye size sorma gereği duymuyorum. Bunlara rağmen Murat Pabuç sizin için bulunmaz bir tanık haline geldi. Size hiç güvenimiz yok. Biz Gezi'yle ilgili olarak 'yapmadım, etmedim, bilmiyoruz' demiyoruz. Herhangi birini bizim yüzümüzden tutuklu tutmayın. Heyetinizin reddi ile ilgili olan ve Murat Papuç'la ilgili tavrınız nedeniyle heyetinizi reddediyorum."

Çizim: Tarık Tolunay

Avukat Demir: Siz bir katili, katil olduğu için dosyaya katılma talebinin kabul ettiniz

Yiğit Ali Ekmekçi'nin avukatı Hasan Fehmi Demir, mahkeme heyetinin hukuka aykırı davrandığını belirterek şunları söyledi: "CMK md.58 gereği "tanıklar, karar alınması halinde taraflar olmadan da dinlenir, bu halde sesli görüntülü kayıt yapılır." Heyetiniz buna göre kanuna aykırı davranmıştır. İlk celseden itibaren dava dosyasına gelen belgelerin okunması konusunda da usule uymadığınızı görüyoruz. Bu nedenle de reddediyoruz. Yunus Fındık, 'şikayetçi değilim' diyor, siz katılmasına karar veriyorunuz. Ahmet Güçlü, Emre Polat, Erdoğan Akyüz, "katılmak istemiyorum" diyor. Siz katılmasına karar veriyorsunuz. Bu açıkça kanuna aykırıdır. Mevlüt Saldoğan, Ali İsmail Korkmaz'ın katili. 13 yıl hapis cezası almış eyleminden ötürü. Saldoğan, 'Eskişehir'de Ali İsmail Korkmaz'ın ölümü nedeniyle beni suçladılar, ceza aldım, KHK ile çıktım' bu sebeple 'aile birliği bozulmuş, işsiz kalmış.' Siz bir katili, katil olduğu için dosyaya katılma talebinin kabul ettiniz"

Mahkeme Başkanı: Polise taş attıkları için katılma talebi kabul edildi

Avukat Demir'in sözlerinin üzerine Mahkeme Başkanı, iddianameye göre polise taş attıkları için katılma talebinin kabul edildiğini ifade etti. Salonda bulunan Ali İsmail Korkmaz'ın annesi Emel Korkmaz Mahkeme Başkanı'nın sözlerine itiraz etti. Mahkeme Başkanı'nı 'Acınızı anlıyorum' demesi üzerine Emel Korkmaz da mahkeme Başkanı'na 'Siz benim acımı anlayamazsınız' yanıtını verdi. Salondan Mahkeme Başkanı'na tepkiler yükseldi. (Soldaki çizim: Murat Başol)

Avukat Demir: Sahte bir kişiyi dinlediniz, heyetinizin reddinin gerektirir

Tepkilerin ardından Avukat Demir, Murat Papuç'un isminin Murat Eren olarak değiştirdiğinin hatırlatarak şunları söyledi: "Ya sahte kimlikle ifade verdi, ya siz dosyaya gelen bilgileri bilmiyordunuz, okumadınız ama sanmıyorum, ya da Murat Eren olduğunu biliyorsunuz ama Murat Pabuç olarak tutanağa geçtiniz. Bu suçtur. Bu suçu bilerek işlemediğinizi düşünüyorum. Ama sahte bir kişiyi dinlediniz. Mahkemenizin reddini gerektiren başka bir unsur, üç celse önce Kavala'nın tahliye talebini reddederken AİHM'in kararlarına uygun olduğunu söylüyor, saygılı olduğunu söylüyorsunuz. Ama bu normlara uygun olmadığı, gerekçenizin uygun olmadığı ortaya çıkıyor. Bu sefer 'kesinleşmediğine' sığınıyorsunuz. Sadece sizin Murat Pabuç ya da Murat Eren ya da Murat Pabuç sahte kişi mi diyelim, hayali tanık mı diyelim... Bu kişinin dinlenmesinden ibaret değil, heyetiniz başından beri kanuna aykırı tutum almaktadır. Sizi ve iki üyenizi ayrı ayrı reddediyorum.

Avukat Koyuncu: Bakanlık, 'karar kesinleşmedi' demedi; bu nedenle sizi reddediyorum

Osman Kavala'nın avukatı İlkan Koyuncu, mahkemenin, Adalet Bakanlığı ile olan yazışmayı zapta geçirdiğinin belirtti. Bakanlığın cevabında bir karar olduğunu, Türkiye'ye tebellüğ edildiğini ve tercümesinin bulunduğunu ifade eden avukat Koyuncu, "Adalet Bakanlığı, karar kesinleşmedi demedi. Bu nedenle sizi reddediyorum" dedi.

Avukat Erdoğan: Gezi sürecinde suç işlemiş kamu görevlilerini de savunmuş oluyorsunuz

Can Atalay ve Tayfun Kahraman'ın avukatı Ayhan Erdoğan söz aldı. Meslektaşlarına katıldığını ancak ek beyanda bulunacağını belirten Erdoğan şunları söyledi:

"Ali İsmail Korkmaz davasında ailenin avukatıydım. Size kesinleşen karar ve mahkemenin gerekçeli kararını sunuyorum. Biraz evvel iddianamede "taş ya da sopayla ilişkili" dediniz. Mevlüt Saldoğan'a soruşturma aşamasında denk gelmedim. Gezi süreci denen toplumsal muhalefetin, en büyük muhalefet hareketi içindeki süreçte, kurumlarda çalışan kendisine rapor almış kişilerin savcılıklara bildirmesi sonucu elde edilmiş Mevlüt Saldoğan'ın bir raporu var doğru. Raporu ayak başparmağıyla ilişkili. Ayak parmağının zedelenmesidir. O yaralanma cinayet sebebidir. Ali İsmail'i öldüren tekme o kadar şiddetliydi ki ayak başparmakları hasar görmüştür ve o nedenle hastaneye gitmiştir. Yani o ayak, o tekme cinayet silahıdır. Siz o rapora dayanarak ifade ettiniz. Taş ve sopa diye ifade yok. Tek bir şikâyeti var. Ali İsmail Kormaz'ı öldürmekten dolayı mahkum edilmesinden dolayı meslekten atılması, hapis yatmasından ötürü mağduriyet bildiriyor. Biz Ali İsmail Korkmaz ailesi olarak heyetiniz hakkında HSK'ya şikayette bulunduk. Öncelikle bu katılma kararının kaldırılmasını, ayrıca red sebepleri arasında bunun da bir red sebebi olduğunu belirtiyoruz. Çünkü o zaman bu siyasi bir süreç olduğunu gösteriyor, katılma durumunu sürdürürseniz, Gezi sürecinde suç işlemiş kamu görevlilerini de savunmuş oluyorsunuz."

Çizim: Zeynep Özatalay

Avukat Karaduman'dan Mahkeme Başkanı'na: Siz de sanıklar gibi sosyal medya kurbanısınız

Can Atalay ve Tayfun Kahraman'ın avukatı Özgür Karaduman şunları söyledi: "Burada bir önceki heyete iddianamenin neden mesnetsiz olduğunu anlattık. Ancak tanık dinleme usulünde yaşanan ve heyetinizin birçok konuda usul ve yasaya aykırı tutumununu arkasında bu iddianame olduğunu söylemek isterim. Murat pabuç'un tanık olarak dinlenmesinde CMK 58 diyor ki; adı, soyadı, yerleşim yeri sorulur diyor. Hem Papuç hem Eren soyadı olan bu kişiye kimliğini sordunuz mu? Bizzat kendisi tarafından TSK'de çalışırken akıl sağlığının bozulduğu beyanından haberdar değilsiniz belli ki. Bugün basına yansıyan bir haber var. Gezi Parkı eylemleriyle ilgili tavrınızın ne olduğuyla ilgili bazı haberler çıktı."

Avukat Karaduman: Heyetinizi reddediyoruz

Mahkeme Başkanı bunun üzerine Twitter hesabının olmadığını söyledi. Avukat Karaduman da, Mahkeme başkanı'na "O zaman siz de buradaki sanıklar gibi sosyal medya kurbanısınız" diyerek sözlerine şu şekilde devam etti:

"Tanığın ifadelerinin maddi gerçeğin açığa çıkarılması için akıl sağlığının yerinde olup olmadığıyla ilgili bir araştırma yapıldı mı? savcılığın eksik bıraktığı sanıkların lehine olan hususları iddianameye geçirmeksizin bu iddianameyi dayanak yaptığınız için bizde oluşan kanı, delil yaratmaya çalışıyor olduğunuzdur. Aksi takdirde neden can güvenliği gerekçesi oluşsun ki? Adil yargılanma hakkı neden ihlal edilmek istensin? Kıymetlendirilmiş bir iddianame ve akıl sağlığı yerinde olup olmadığı bile belli olmayan ve kıymetlendirilmiş bir tanıkla hızla cezalandırma yoluna gidilmek istenmektedir. Bizim de yargılama adı altında oynanan tangoya ortak olmamız beklenemez. Talebimiz Murat Pabuç'un huzurda dinlenmesi, kararınızdan geri dönülmesi, akıl sağlığının sizin tarafınızdan araştırılması ve Murat Pabuç'un soyadının yanlış olması sebebiyle delil kaleminden çıkarılması nedeniyle sizi ve heyetinizi reddediyoruz."