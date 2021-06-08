AİHM, Ali Bulaç davasında Türkiye'yi tazminata mahkûm etti

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kapatılan Zaman gazetesi yazarı Ali Bulaç'ın davasında “hak ihlali” olduğuna karar verdi. Mahkeme, 650 gün tutuklu kalan Bulaç'a 12 bin 240 Euro manevi tazminat cezası ödenmesine hükmetti.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), kanun hükmünde kararname (KHK) ile kapatılan Zaman gazetesi yazarı Ali Bulaç'ın başvurusu hakkındaki kararını açıkladı.

Sputnik'te yer alan habere göre, Mahkeme, Bulaç davasında Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 'Özgürlük ve Güvenlik Hakkı' başlıklı beşinci maddesinin birinci fıkrasının ve 'İfade Özgürlüğü' başlıklı 10. maddesinin ihlal edildiğine hükmetti. Bulaç'a 12 bin 240 Euro manevi tazminat cezası ödenmesine karar verildi.

Ali Bulaç, 15 Temmuz 2016'da düzenlenen darbe girişiminin ardından gözaltına alınmış ve 31 Temmuz 2016'da tutuklanmıştı. 650 gün cezaevinde kalan Bulaç, 11 Mayıs 2018'de tahliye olmuştu.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, 6 Temmuz 2018’deki karar duruşmasında Bulaç hakkında 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası vermişti. Yargıtay'ın 24 Eylül 2020'de hapis cezasını bozması üzerine 13 Nisan 2021'de yeniden yargılanma süreci başlamıştı.

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