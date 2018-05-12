650 gün sonra tahliye edilen eski Zaman yazarı Ali Bulaç: Kimseden şikayetim yok

Eski Zaman gazetesi yazar ve editörlerinin yargılandığı davada, 650 gündür tutuklu kalmasının ardından tahliyesine karar verilen gazeteci Ali Bulaç, cuma geceyarısı tahliye edildi. Cezaevinden çıkmasının ardından kimseden şikayeti olmadığını söyleyen Bulaç, “İnşallah bir kere daha tekerrür etmez. Şu anda birlik ve beraberlik içinde olmaya ihtiyacımız var” dedi.

15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sonrasında Gülen cemaatine yönelik olarak başlatılan soruşturmalar kapsamında kayyıma devredildikten sonra kapatılan Zaman gazetesinin eski yazarlarından Ali Bulaç, hakkında verilen tahliye kararının ardından tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nden çıktı.

"İnşallah bir kere daha tekerrür etmez"

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada verilen tahliye kararının ardından tekrar tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'ne getirilen Bulaç, gece yarısı cezaevinden çıktı. TEM Gişeler Mevkii'ne cezaevi aracı ile getirilen Bulaç'ı burada ailesi ve yakınları karşıladı.

Tahliyesinden son derece mutlu olduğunu belirten Bulaç, "Çok sevindim, çok memnunum. 22 ay yattık. Mahkeme bizim masumiyetimize inandı. Kimseden şikayetim yok. İnşallah bir kere daha tekerrür etmez. Şu anda birlik ve beraberlik içinde olmaya ihtiyacımız var" açıklamasında bulundu. Bulaç, daha sonra ailesiyle birlikte buradan ayrıldı.