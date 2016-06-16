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Yaşam

AIDS'li olduğunu öğrendiği sevgilisi tarafından bıçaklandı, intikamını arabayla ezerek aldı!

Bisikletlinin omurgasında çatlak olduğu öğrenildi

16 Haziran 2016 18:04

ABD'nin Phoenix kentinde bir kadın AIDS'li olduğunu öğrendiği sevgilisiyle yaşanan tartışmanın sevgilisi tarafından kolundan bıçaklandı. Kadın, bisikletiyle olay yerinden uzaklaşan adama arabasıyla çarparak kaçtı.

Arizona eyaletinin başkenti Phoenix’te yaşanan olay güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Kadın sürücü bisikletli adama hızlı bir şekilde çarptıktan sonra kaçtı. Metrelerce havaya fırladıktan sonra yere düşen bisikletli uzun bir süre sonra yerinden kalkmayı başardı.

Çevrede bulunanlar bisikletliye yardım etmezken, aldığı darbelerin etkisi ile sendeleyerek yürüyen bisikletli bir süre sonra dengesini kaybederek yol kenarında bulunan hafif yükseklikteki bahçe duvarına çarparak yere düştü.

Polis, bisikletlinin omurgasında çatlak olduğunu ve başından yaralandığını söyledi.

 

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