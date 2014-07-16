AIDS tarihe mi karışıyor?



Birleşmiş Milletler AIDS ile Mücadele Programı'nın (UNAIDS) raporuna göre HIV ile enfekte kişilerin sayısı dünya çapında yaklaşık 35 milyonda sabitlenirken, yeni enfeksiyonların sayısı ise 2001 yılına oranla yüzde 38 geriledi.

AIDS'i sonlandırmak için tünelin sonunda şimdiye kadarki en parlak umut ışığının görüldüğü ifade edilen raporda, ancak bu hedefe ulaşılabilmesi için önümüzdeki 5 yıl içinde hastalıkla mücadelenin artırılması gerektiğine dikkat çekildi.

UNAIDS'in verilerine göre geçen yıl AIDS ile mücadele için toplam 19 milyar 100 milyon dolar harcandı. UNAIDS, 2015 yılına kadar dünya çapındaki bu yöndeki çalışmaların koordinasyonu için 22 ila 24 milyar dolara ihtiyaç duyulduğunu tahmin ediyor.

BM AIDS ile Mücadele Programı Başkanı Michel Sidibe 2030 yılına kadar HIV'in yayılmasının kontrol altına alınması ya da önüne geçilmesi halinde bunun yaklaşık 18 milyon yeni enfeksiyonun ve 11 milyon 200 bin AIDS'a bağlı ölümün önüne geçilmesi anlamına geleceğini vurguladı.

UNAIDS'in raporuna göre hastalığın 1980'li yılarda ortaya çıkışından bu güne kadar yaklaşık 39 milyon kişi AIDS nedeniyle hayatını kaybetti.

İlaca ulaşabilenlerin sayısı artıyor

Rapora göre bir diğer önemli gelişme ise 2013 yılında antiretroviral ilaçlara ulaşabilen HIV'le enfekte kişilerin sayısının yaklaşık 13 milyona yükselmesi. Bir yıl önce bu rakam yaklaşık 10 milyonken, 2010 yılında sadece 5 milyon kişi bu ilaçlara ulaşabiliyordu.

Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü'nden Jennifer Cohen ise hâlâ dünya üzerindeki HIV'le enfekte kişilerin yarısının antiretroviral ilaçlara ulaşamadığına dikkat çekti.