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Medya

Ahval'e erişim engeli

Ahval, yayın hayatına 1 Aralık 2017'de başlamıştı

01 Mart 2018 14:55

Yayın hayatına 1 Aralık 2017'de başlayan haber sitesi Ahval'e, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından erişim engeli getirildi. 

Söz konusu erişim engelinin ardından Ahval'in Twitter hesabından "Kaliteli yayın, doğru haber ve serbest yorumun merkezi Ahval’e çarşamba gece saatlerinde erişim engeli getirildiği anlaşılıyor. Medya özgürlüğün tahrip amaçlı bu gerekçesiz keyfi uygulamaya karşı hukuksal itirazları yapacağız. Ahval’i VPN kullanarak izlemeye devam edebilirsiniz" açıklaması yapıldı. 

Site yazarlarından Nurcan Baysal da, erişim engeliyle ilgili olarak kişisel Twitter hesabından açıklama yaptı. Baysal, "Ahvalnews’in Türkiye’deki internet yayını gerekçesiz engellenmiş, özgürlükler adına çok üzücü. Bu bir gazetecilik ve özgürlük mücadelesi, mücadeleye devam" ifadesini kullandı. 

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