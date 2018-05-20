Ahu Yağtu: Sudan çıkmış balığa döndüm

Oyuncu Ahu Yağtu, eski eşi Cem Yılmaz ile evliliğinin ardından magazin manşetlerinde yer almaya başlamasına ilişkin olarak, "Alışkın olmadığım bir durum olduğu için sudan çıkmış balığa döndüm" dedi.

"Yıpranmadım, kabullenmem gerekiyordu" diyen Yağtu, "Bu hayatımın bir gerçeğiydi, 'Yazılanlar beni yansıtmıyor, ben kendimi biliyorum' mottosuyla ilerledim" diye konuştu.

"Zorlandım ama beni zorlayan şeyler bana çok şey kattı. Yaşadıklarım beni olgun, ayakları üzerinde durabilen biri haline getirdi" diyen Yağtu, "Hayatta başıma birsürü şey geldi ve geliyor. Ölümler, hastalıklar... Çok kişi bilmez, mesela Çeşme’de bir konser sırasında havai fişek yanımda patladı. 24 yaşındaydım. Tedavi süreci sekiz ay sürdü. Bir daha çalışamayacağımı düşündü" açıklamasında bulundu.

"Belli zamanlarda yemek yemeye, birlikte vakit geçirmeye özen gösteriyoruz. Bir küçük tatil yapmak Kemal’e de iyi geliyor" diye konuşan Yağtu, "Ortak bir paydamız var ve orada buluşmamız lazım. Zaten bu şekilde yaşıyoruz. Bunu zorlayarak yapmıyoruz. Doğalımıza oturdu ve böyle ilerliyor. Bu şekilde her iki taraf da mutlu" dedi.