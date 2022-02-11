Ahu Tuğba'dan Meriç Erkan açıklaması: Allah yoluna girdiyse benimle hiçbir zaman beraber olmadığını söyler

Oyuncu Ahu Tuğba'nın sevgilisi olarak adını duyuran ve katıldığı televizyon programlarıyla ünlenen Meriç Erkan, hayatını ve adını değiştirmişti. Ahu Tuğba, konuyla ilgili, "Meriç Erkan Allah yolunda ise ya da Allah yoluna girdiyse benimle hiçbir zaman beraber olmadığını söyler. Sevgilim olmadı, TV formatıydı" dedi.

İsmini "Mahmut" olarak değiştiren Erkan, yaptığı açıklamada, "Nasuh tövbesi" ettiğini söylerken, 'bambaşka bir hayata geçtiğini' ifade etmişti.

Uzun bir süredir ekranlarda yer almayan Meriç Erkan maneviyata yöneldikten sonra giyim tarzını, imajını değiştirdi, yetmedi adını da 'Mahmut' olarak değiştirdi.

"Meriç Erkan ile asla aşk yaşamadım"

Ahu Tuğba magazinsortie'ye konuştu. Amerika'da yaşayan Tuğba; "Allah yolundaysa doğruyu söylesin" dedi. Ahu Tuğba açıklamasının devamında ise şunları söyledi:

"Meriç Erkan ile asla aşk yaşamadım. Benim bu adamla hiçbir şeyim olmadı, olamaz da, Savaş Kalafat çok iyi bilir olmadığını. Kalafat ve eşi, kameramanlar da gün boyu yanımdalardı.

Bütün ekip bir şey olmadığını bilir. Meriç Erkan Allah yolunda ise ya da Allah yoluna girdiyse benimle hiçbir zaman beraber olmadığını söyler. Sevgilim olmadı, TV formatıydı."