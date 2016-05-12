Ahu Tuğba: Anjelik’in hiç arkadaşı yok, sanırım yanlış yetiştirdim…

Türk sinemasının efsane isimlerinden Ahu Tuğba, kızı Anjelik ile ilgili “Hiç arkadaşı yok, sanırım yanlış yetiştirdim” dedi. Tuğba, "Annem beni gece kulüplerinde basardı. Jandarma gibiydi. Anjelik'e yasaklar koymadım. Ben ona çocukluk yapıyorum. Onun istediklerini yapmaya mecburdum, ergenlik denen bir şey var" diye konuştu.

Milliyet’in haberine göre, Ahu Tuğba, Oya Aydoğan'ın rahatsızlığını duyunca soluğu Türkiye'de aldı. Ünlü sanatçı, katıldığı 'Renkli Sayfalar' programında kızı Anjelik ile olan ilişkisini anlattı.

Hassas bir yapısı olduğunu vurgulayan Tuğba, "Kızım Anjelik bile bana 'Anne senin bu kadar hassas olduğunu bilmezdim' dedi. Hep alıngandım, hep hassastım ama yüzüme bir maske takıyordum" şeklinde konuştu.

"En büyük korkum yalnız ölmektir" diyen Tuğba, "Oya'nın en büyük şansı yeğeninin yanında olması. Ali Bey'den Allah razı olsun. Gurur'u görünce 'oğlum' deyip sarıldım. Bir insan bu kadar mı efendi olur, bu kadar mı güzel evlat yetiştirir" ifadelerini kullandı.

“Hiç arkadaşı yok”

Uzun süredir setlerden uzak kalan Ahu Tuğba, bunun nedenini, "Film teklifleri geldi ama kabul edemedim. Anjelik'in peşinde Amerika'dayım" sözleriyle açıkladı.

Kızı Anjelik'le olan ilişkisinden bahseden ünlü oyuncu, "Anjelik'in hiç arkadaşı yok. Okuldan eve geliyor ben. Arka bahçeye çıkıyor ben. Salona geliyor ben. Sanırım yanlış yetiştirdim. Annem beni gece kulüplerinde basardı. Jandarma gibiydi. Anjelik'e yasaklar koymadım. Ben ona çocukluk yapıyorum. Onun istediklerini yapmaya mecburdum, ergenlik denen bir şey var. Bir annenin gözü 'Çocuğum ekmek kazanacak mı?' diye düşününce arkada kalıyor. Yavru kuzu gibi büyüttüm. Çok akıllı bir kız. Altın bileziğini eline alsın, okulunu bitirsin" diye konuştu.