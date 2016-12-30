Ahrar el-Şam, Rusya Savunma Bakanlığı'nın ateşkes listesini yalanladı: İtirazımız var, imzalamadık

Ümit Kıvanç*

Suriye'de, kimsenin pek uzun süreceğine ihtimal vermediği bir yeni ateşkes süreci, 29 Aralık'ı 30'una bağlayan geceyarısı (TSİ 01:00) yürürlüğe girdi. [ EK / 02:46 / İlk çatışmaların yeniden başladığına dair iddialar duyulmaya başlandı! ] Bu anî gelişmede Türkiye'nin rolü olduğu belli, ama atekesin Rusya'nın inisiyatifiyle yürürlüğe sokuluş tarzı, Ankara'nın şimdiye kadar sıkı fıkı olduğu cihatçı silahlı örgütlerle bundan sonrası için nasıl bir ilişki öngördüğü konusunda muğlaklık yaratıyor.

Suriye’de ateşkese katılan grupların listesi yayınlandı

Ateşkesin ilanıyla birlikte ilgili herkes aynı soruyu sordu: Nusra (Suriye El-Kaide'si, şimdi Şam'ın Fethi Cephesi) ne olacak? Kısa süre sonra anlaşıldı ki, El-Kaide'nin gayriresmîleşen şubesi ateşkese dahil edilmeyecek, yani onunla savaşılacak. "İslâm Devleti" örgütü ile ateşkes ihtimali zaten sözkonusu değil.



Ancak "bu ikisi dahil değil, öbürleriyle ateşkes yapıyoruz" demekle iş bitmiyor. Başta Ahrar el-Şam, binlerce silahlı militanı olan başka örgütler de var.



Ateşkesin duyurulmasından sonra, Ahrar el-Şam bir açıklama yaptı, çekinceleri, itirazları olduğunu, ateşkesi imzalamadığını duyurdu. Rusya buna rağmen, ateşkes anlaşması yapılan örgütler arasında Ahrar'ı saydı.



Rusya Savunma Bakanlığı'nın "ateşkes listesindedir" diye duyurduğu örgütler şunlar:



• Feylak el-Şam (19 ayrı birlik halinde 4000 savaşçısı var, Halep, İdlib, Hama ve Humus'ta varlık gösteriyor)

• Ahrar el-Şam (80 ayrı birliği, 16000 savaşçısı var, Halep, Şam, Deraa, İdlib, Lazkiye, Hama ve Humus'ta etkin)

• Ceyş el-İslâm (64 birlik halinde 12000 savaşçısı var, Halep, Şam, Deraa, Reyr ez-Zor, Lazkiye, Hama ve Humus'talar)

• Suvar el-İslâm (8 ayrı birlik halinde 2500 savaşçısı var, Halep, İdlib ve Lazkiye'de faaliyette)

• Ceyş el-Mücahidin (13 birlik, 8000 savaşçı, Halep şehri ve kırsalı, İdlib ve Hama'da varlar)

• Ceyş İdlib (3 büyük birlik halinde örgütlü, 6000 kadar savaşçısı var, İdlib vilayetinde etkin)

• Cabhat el-Şamiye (5 büyük birlik halinde 3000 savaşçı, Halep, İdlib ve Şam'da varlık gösteriyor).

* Bu yazı riyatabirleri.blogspot.com.tr'ten alınmıştır