Ahmet ve Mehmet Altan'ın avukatları: Hukuk trajedisi yaşanıyor; bir kısım medyada yer alan iddialar yalan

15 Temmuz darbe girişimi öncesinde 'subliminal mesaj' vererek darbe girişimine iştirak etmekle suçlanan gazeteci Ahmet Altan ve akademisyen Mehmet Altan'ın gözaltı süresi 11. gününe girerken, avukatları Ergin Cinmen ve Veysel Ok'tan müvekkilleriyle ilgili bazı yayın organlarında yer alan iddialara yalanlama geldi. "Müvekkillerimiz Ahmet ve Mehmet Altan’ın şahsında büyük bir hukuk trajedisi yaşanmaktadır" denen açıklamada, Mehmet Altan'ın evinde F serisinden 1 dolar bulunduğu iddialarıyla ilgili olarak "İçinde F serisi bir dolarlık bulunduğu söylenen kırmızı çanta Mehmet Altan’ın aile bireylerine ait eski bir kadın çantasıdır. Bu çanta içinden çıkan yırtık bir dolar, Mehmet Altan ve ailesinin 1990’lardaki bir yurtdışı seyahatinden kalmıştır"ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Mehmet Altan'a ait Bank Asya banka kartı bulunmasıyla ilgili olarak şöyle dendi:

"Bank Asya’ya ait olduğu söylenen bankamatik kartı ise Müvekkil Mehmet Altan’ın 2011’de yarım dönem ders verdiği Fatih Üniversitesi tarafından toplam üç ay boyunca yatırılan ders ücretinin çekilmesi için üniversite tarafından verilmiş ve o zamandan bu zamana başka herhangi bir işlem için kullanılmamıştır."

Avukatları, Mehmet Altan'a ait birçok farklı bankadan kredi ve banka kartlarının fotoğraflarını da paylaştı:

Açıklamada Mehmet Altan'ın evinde Fethullah Gülen'e ait konuşma kayıtları bulunduğu iddiası da yalanlanarak "Fethullah Gülen’in sohbetlerine ait kasetlerin Mehmet Altan’ın çalışma odasında bulunduğu haberleri külliyen yalandır" dendi.

Ahmet ve Mehmet Altan'ın avukatlarından yapılan açıklama şöyle:

Müvekkillerimiz Ahmet ve Mehmet Altan’ın şahsında büyük bir hukuk trajedisi yaşanmaktadır. Müvekkillerimiz subliminal yolları kullanmak suretiyle 15 Temmuz darbe girişimine iştirak ile suçlanmaktadır. Bu akıl ve hukuk dışı suçlama nedeniyle kendileri, ayrı koğuşlarda on günü aşkın bir süredir tahmini beş metrekarelik yerde üçer kişiyle birlikte tutulmaktadır. Yargıç önüne ne zaman çıkartılacakları henüz belli değildir.

Soruşturmanın mahiyeti itibarıyla da anlaşıldığı üzere, içinde bulunulan durumun hukuk kuralları ile açıklanması mümkün değildir. Müvekkiller salt muhalif konumları nedeniyle ve siyasi niyetlerle tutulmaktadırlar.

Bu durum yalnızca hukuk ve akıl dışı suçlamayla kendini göstermemektedir. Bizlerden gizlenen dosyanın içinde bulunduğu söylenen belgeler bir bölüm medyaya servis edilmektedir. Son olarak Sabah gazetesi, Yeni Şafak gazetesi, Yeni Akit gazetesi, Aydınlık gazetesi, Hürriyet gazetesi ve Anadolu Ajansı’nda yer alan haberlere göre Mehmet Altan’ın evinde kırmızı bir çanta içinde F serisi 1 dolar ve Bank Asya’ya ait olan bir kredi kartının bulunduğu belirtilmiştir. Aynı haberlerde evin bir başka bölümünde ise biri F serisinden beş adet 1 dolar bulunduğu bilgisi de yer almıştır. Yine bu haberlerde Mehmet Altan’ın çalışma odasında ‘’Fethullah Gülen’in sohbetlerine ait çok sayıda kaset’’ bulunduğu iddia edilmiştir.

Bu haberler maksatlı, çarpıtılmış, müvekkillerimiz hakkında kamuoyunda yanlış bir algı yaratma amaçlı haberlerdir. Bu haberlerde paylaşılan bilgilerin bir kısmı eksik ve çarpık, bir kısmı tümüyle yalandır.

İçinde F serisi bir dolarlık bulunduğu söylenen kırmızı çanta Mehmet Altan’ın aile bireylerine ait eski bir kadın çantasıdır. Bu çanta içinden çıkan yırtık bir dolar, Mehmet Altan ve ailesinin 1990’lardaki bir yurtdışı seyahatinden kalmıştır. Biri F serisinden olan diğer beş dolar ise Mehmet Altan’ın yurtdışı seyahatlerinden dönüşlerinde artan dövizlerini koyduğu bir kutuda yer alan 100, 20 ve 5 dolarlık banknotlar ve çeşitli miktardaki Euro banknotlar arasından polis tarafından seçilerek alınmış ve servis edilen haberlerde sanki ayrı bir yerde, özel olarak muhafaza edildikleri izlenimi yaratılmak istenmiştir. Böyle bir şey söz konusu değildir. Amerikan Federal Reserve Bankası’nın resmi verilerine göre 2015 yılı itibariyle dünyada dolaşımda bulunan bir dolarlık banknot sayısı 11 milyar 400 milyondur. Toplam 12 harf serisinden bir dolarlık basılmıştır ve halen dolaşımda en az bir milyar adet F serisi bir dolarlık banknot mevcuttur. Bank Asya’ya ait olduğu söylenen bankamatik kartı ise Müvekkil Mehmet Altan’ın 2011’de yarım dönem ders verdiği Fatih Üniversitesi tarafından toplam üç ay boyunca yatırılan ders ücretinin çekilmesi için üniversite tarafından verilmiş ve o zamandan bu zamana başka herhangi bir işlem için kullanılmamıştır. Bank Asya’ya ait kart Mehmet Altan’a ait İş Bankası, Yapı Kredi, Garanti bankaları dahil çok sayıda Türk bankasının bankamatik ve kredi kartları arasından seçilerek alınmıştır. Mehmet Altan’ın evinde Fethullah Gülen’in sohbetlerini tamamen ya da kısmen gösteren herhangi bir kasetin bulunması söz konusu değildir. Polis aramasında el konulan kasetler Mehmet Altan’ın kendi katıldığı eski televizyon programlarından bir bölümünün kayıtlarıdır. Fethullah Gülen’in sohbetlerine ait kasetlerin Mehmet Altan’ın çalışma odasında bulunduğu haberleri külliyen yalandır. Anlaşılan odur ki, müvekkillerimiz Ahmet Altan ve Mehmet Altan’ın kamuoyu nezdindeki itibarlarını zedelemek amacıyla soruşturmayı yürüten savcının sorumluluğunda bulunan birimler, bize kapalı olan dosyayı bir kısım medyaya servis etmektedir. Bu durum doğrudan soruşturmayı yürüten savcının hukuki ve cezai sorumluluğunu gerektirmektedir.

Müvekkillerimizle ilgili olarak kamuoyunu bu şekilde bilgilendirmeyi gerekli gördük.

Saygılarımızla.

Avukat Ergin Cinmen

Avukat Veysel Ok