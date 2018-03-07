Ahmet Ümit yeni romanının ilk imza gününde D&R'da okurlarıyla buluşuyor

İSTANBUL, (DHA)-POLİSİYE romanların usta kalemi yazar Ahmet Ümit, yeni kitabı “Kırlangıç Çığlığı” nın, 9 Mart Cuma günü D&R Trump’ ta gerçekleşecek ilk imza gününde, okurları ve sevenleriyle bir araya geliyor.

Yazdığı sürükleyici polisiye romanlarla adından sıkça söz ettiren, yüz binlerce okur tarafından okunan Türk edebiyatının en sevilen yazarlarından Ahmet Ümit, yeni kitabı “Kırlangıç Çığlığı” nın D&R ’ Trump’ta düzenlenecek ilk imza gününde okuyucularıyla buluşacak.

Kırlangıç Çığlığı, soluk soluğa okunan bir polisiye olmasının yanı sıra, \'Vicdanını yitirmiş bir dünyadan başka nedir ki cehennem?\' sorusunun ardına düşen büyük bir roman olma özelliği taşıyor. Ahmet Ümit, başkomiser Nevzat, yardımcısı Komiser Ali ve kriminolog Zeynep’in bir seri katili bulma hikayesini ve bir yandan da çocuk tacizcileri, Suriyeli göçmenler, organ mafyası gibi konuları ele aldığı yeni kitabıyla D&R\'larda.

Kitapları satış rekorları kıran, Türk edebiyatının en önemli isimlerinden Ahmet Ümit, ilk baskısı 300 bin adet basılan yeni kitabını, 9 Mart Cuma günü D&R Trump’ ta saat 12:00’da gerçekleşecek olan imza gününde, sevenleri için imzalayacak.

Ahmet Ümit\'in imza günleri ise şöyle:

9 Mart Cuma D&R Trump 12:00; 10 Mart Cumartesi D&R Capacity; 15:00; 11 Mart Pazar D&R Hilltown 15:00; 16 Mart Cuma D&R Akasya 18:00; 17 Mart Cumartesi D&R Kanyon 16:00; 18 Mart Pazar D&R Marmara Park 15:00.

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