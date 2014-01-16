Ahmet Ümit Pera Palas'ta Agatha Christie'ye komşu oldu

Yazar Ahmet Ümit'in adı Pera Palas Hoteli'nde Agatha Christie'nin konakladığı 411 numaralı odanın yanında yer alan 410 numaralı odaya verildi.

Düzenlenen törende konuşan otelin genel müdürü Pınar Kartal Timer, buranın İstanbul'un simge binaları arasında yer aldığını belirterek, ilk kez yaşayan bir yazarın isminin, otel odasına verildiğini dile getirdi.

Timer, otelde, Mustafa Kemal Atatürk'ün müze odası başta olmak üzere, cumhurbaşkanları İsmet İnönü ve Celal Bayar ile yazarlar Ernest Hemingway ve Agatha Christie'nin odalarının da bulunduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Ahmet Ümit bey de Agatha Christie hanıma komşu geliyor. 411 no'lu oda Agatha Christie odasıdır. Kendisinin odası da 410 numaralı. Proje sıcacık bir sohbet esnasında, Pera Palas'ta bir röportajı esnasında Ahmet Ümit beyle tanışmamızla başladı. Neden bir oda da yazar Ahmet Ümit adına olmasın diyerek yola çıktık ve Ümit de bu fikri sıcak karşıladı."

Yazar Ahmet Ümit de Timer'in bu konudaki önerisini memnuniyetle karşıladığını anlatarak, şöyle konuştu:

"Pera Palas'ın benim için başka bir anlamı var. 18 yıl önce ilk polisiye romanım 'Sis ve Gece"nin tanıtımı tam da burada, bu salonda oldu. O açıdan Pınar hanım bu öneriyi getirince gurur duydum. Şu an İttihat ve Terakki üzerine çalışıyorum. Baş karakterlerimizden bir tanesi Şehsuvar Sami'nin otelde kaldığı odanın numarası belli değildi ama şimdi belli. 410 numaralı odada kalacak. Benim için çok gurur verici bir şey. İstanbul'un anıtlarından birisi olan bu otelde, bu binada en azından bir odasında adımın geçiyor olması son derece sevindirici bir şey."

Daha sonra Ümit ve beraberindekiler, yazarın bazı eşyalarının ve kitaplarının da bulunduğu 410 numaralı odayı gezdi.