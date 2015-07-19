Ahmet Ümit: Kürtler, Atatürkçüler ve cemaat zalim AKP iktidarına boyun eğmedi, gelecekten umutluyum

Gazeteci-yazar Ahmet Ümit, 7 Haziran seçimi sonrası gelinen noktaya ilişkin olarak, "Reza Zarrab ortalıkta duruyor, dört bakan yüce divana gitmedi, iddiaların hepsi ortalıkta duruyor. Tam tersine bu iddiaları gündeme atan polisler içeride" eleştirisi yöneltti. "Türkiye'nin geleceğini umutlu görüyorum" diyen Ümit, "Bir kere Türkiye'de insanlar boyun eğmedi. Çok güçlü bir muktedir var, bir zalim yapı var ama bakın Kürtler boyun eğmedi, Atatürkçüler boyun eğmedi, Hizmet Hareketi boyun eğmedi. Kimse eyvallah demiyor. Bu çok umut verici ve değerli bir şey" diye konuştu.

Zaman'dan Esat Özen'e konuşan (19 Temmuz 2015) Ahmet Ümit'in açıklamalarından bazı bölümler şöyle:

'İnsanlar baskıya boyun eğmedi'

7 Haziran seçimlerinde sandıktan çıkan sonucu nasıl okudunuz? Aradan geçen 1 buçuk aylık sürede partiler bu mesajı nasıl algıladı?

Bence mesaj çok net; halkın yüzde 60'ı 'çatışma istemiyoruz' dedi. Artık çatışma ortamından uzakta, vatandaşların düşman, hain, ajan, kumpasçı, darbeci görülmediği yepyeni bir sayfa açmak lazım. Bunun olabilmesi için kirli ve karanlık geçmişle hesaplaşmak şart. Geride çok kirli bir geçmiş var. 17/25 Aralık meselesi çok ciddi bir mesele. Öncelikle AK Parti'nin bu meselenin üzerine gitmesi, temizlemesi, kendini aklaması gerekiyor. Temizsen, dürüstsen zaten bitti, çalmamışsın kardeşim. Bunu açıkla, ‘İftira attılar, darbe yaptılar.' de, bunu görelim ama. Herşey sadece söylemde kaldı, üstü kapatıldı. Zarrab ortalıkta duruyor, dört bakan yüce divana gitmedi, iddiaların hepsi ortalıkta duruyor. Tam tersine bu iddiaları gündeme atan polisler içeride. Bunları çıkar, temiz olduğunu göster, o polislerin de bilmem nerenin ajanı olduğunu bize göster, kanıtla. Böyle bir şey yapılmıyor ama. Mağdur olan yüzlerce, binlerce insan var. Bu mağduriyetin inandırıcı bir şekilde kanıtlandığı bir durum yok.

Bugün yaşananlar pek iç açıcı değil. Türkiye'nin geleceğini nasıl görüyorsunuz?

Benim hayatımda gurur duyacağım birkaç şey var. Bir tanesi torunum, çoluğum çocuğumsa, diğeri yazdığım romanlarsa, diğeri de 12 Eylül döneminde eğilmemem, dik durmamdır. Bu dönemler geçici. Bu süreç de geçecek ve geçmeye başladı bile. Dik durmak lazım. Muktedirin yanında, güçlünün yanında olmamak lazım. Haklının yanında olmak şart. Zaman geçtiğinde torunlarınıza anlatacağınız güzel hikâyeleriniz olur ve aynaya baktığınızda utanmazsınız. Türkiye'nin geleceğini umutlu görüyorum. Bir kere Türkiye'de insanlar boyun eğmedi. Çok güçlü bir muktedir var, bir zalim yapı var ama bakın Kürtler boyun eğmedi, Atatürkçüler boyun eğmedi, Hizmet Hareketi boyun eğmedi. Kimse eyvallah demiyor. Bu çok umut verici ve değerli bir şey.