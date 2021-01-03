Ahmet Ümit: Bahar sonunda yayımlanacak ‘Kayıp Tanrılar Ülkesi’ romanımdan tadımlık bir bölüm T24 Yıllık’ta

T24 Haber Merkezi



Yapıtları dünyada çok sayıda dile çevrilen Türkiye’nin önde gelen edebiyatçılarından Ahmet Ümit, bu yıl yayımlanacak son romanından bir bölümü, ilk kez T24 Yıllık okurları için paylaştı. Ümit’in romanının T24 Yıllık’ta yayımlanan bölümü için, Türkiye’nin dünyada da tanınan çizerlerinden M. K. Perker çizim yaptı.

Ahmet Ümit, Instagram’daki hesabından, şu mesajı paylaştı:

Fotoğraf: Sebati Karakurt

“Bu yıl bahar sonu yayınlanacak “Kayıp Tanrılar Ülkesi” romanımdaki Zeus karakteri için @mkperker’in çizdiği illüstrasyon. Romandan tadımlık bir bölüm de @t24comtr yıllığında yer alıyor. İlk paragraf şöyle:

“Unuttuğunuz yerden başlayacağım. Adımın silindiği son şehirden, son heykelimin parçalandığı son tapınaktan, son kahinimin son kehanetinin son sözünden, sunaktaki son kurbanın tüten son etinden, sevgiyle, saygıyla, korkuyla yalvaran son kulumun son duasından…”

T24 Yıllık 2021, D&R mağazaları, merkezi gazete bayileri, havaalanları, garlar ve terminallerdeki bayiler ile Remzi Kitabevi şubelerinde satışa sunuldu.

Yıllık; internette babil.com ve istanbulkitapcisi.com adreslerinden online olarak da sipariş verilebilir.

T24 Yıllık | Türkiye'de ilk ve tek: 70 yazar, sanatçı ve çizer buluştu