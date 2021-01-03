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Kültür-Sanat

Ahmet Ümit: Bahar sonunda yayımlanacak ‘Kayıp Tanrılar Ülkesi’ romanımdan tadımlık bir bölüm T24 Yıllık’ta

70 yazar, çizer, gazeteci ve sanatçı T24 Yıllık’ta buluştu…

03 Ocak 2021 15:03

T24 Haber Merkezi

Yapıtları dünyada çok sayıda dile çevrilen Türkiye’nin önde gelen edebiyatçılarından Ahmet Ümit, bu yıl yayımlanacak son romanından bir bölümü, ilk kez T24 Yıllık okurları için paylaştı. Ümit’in romanının T24 Yıllık’ta yayımlanan bölümü için, Türkiye’nin dünyada da tanınan çizerlerinden M. K. Perker çizim yaptı.

Ahmet Ümit, Instagram’daki hesabından, şu mesajı paylaştı:

 

Fotoğraf: Sebati Karakurt

Bu yıl bahar sonu yayınlanacak “Kayıp Tanrılar Ülkesi” romanımdaki Zeus karakteri için @mkperker’in çizdii illüstrasyon. Romandan tadımlık bir bölüm de @t24comtr yıllıında yer alıyor. lk paragraf şöyle:
“Unuttuunuz yerden balayacaım. Adımın silindii son ehirden, son heykelimin parçalandıı son tapınaktan, son kahinimin son kehanetinin son sözünden, sunaktaki son kurbanın tüten son etinden, sevgiyle, saygıyla, korkuyla yalvaran son kulumun son duasından…

T24 Yıllık 2021, D&R mağazaları, merkezi gazete bayileri, havaalanları, garlar ve terminallerdeki bayiler ile Remzi Kitabevi şubelerinde satışa sunuldu.

Yıllık; internette babil.com ve istanbulkitapcisi.com adreslerinden online olarak da sipariş verilebilir.

T24 Yıllık | Türkiye'de ilk ve tek: 70 yazar, sanatçı ve çizer buluştu

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