Ahmet Türk tutuklandığından beri 5 kez şehir değiştirdi!

Cezaevinde bulunan eski Mardin Belediye Eş Başkanı Ahmet Türk hakkında sağlık raporu düzenlenmesi için Elazığ Cezaevi'nden uçakla İstanbul'a getirildi. Muayenesinin tamamlanmasının ardından geri götürüldü. Tutuklandığından beri 5 kez şehir değiştiren Türk sırasıyla Mardin, İstanbul, Elazığ, İstanbul ve tekrar Elazığ’a nakledildi.

Avukatı Zeynep Ceren Boztoprak bianet’e yaptığı açıklamada, Türk’ün sağlığının zaten kötü olduğunu, bir günden iki kente hem de ring araçlarında taşınarak götürülmesinin “eziyet olduğunu” söyledi. Boztoprak, bu yolculukların Ahmet Türk’ün sağlığını daha olumsuz etkilediğini ekledi.

Neden farklı kentlere naklediliyor?

Ahmet Türk ile ilgili soruşturma Mardin’de, yargılandığı dava Diyarbakır’da olmasına rağmen, belediye eşbaşkanı olduğu Mardin’den önce İstanbul’daki Silivri Cezaevi’ne ardından da Elazığ Cezaevi’ne nakledildi.

25 Ocak’ta Elazığ’daki Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde muayene olan Türk, buradan da muayene için bugün tekrar İstanbul’daki Adli Tıp Kurumu’na nakledildi.

Avukat Boztoprak, Türk’ün neden sürekli farklı kentlere nakledildiğiyle ilgili sorumuzu şöyle yanıtladı:

“Keyfi olarak nakledildiğini düşünüyoruz.

“Zaten en baştan İstanbul, Silivri’ye getirilmiş ve buradayken de Diyarbakır’da görülecek davada Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden ifade vermeyi kabul etmişti.

“Buna rağmen, Elazığ Cezaevi’ne nakledildi.

“Elazığ’a götürülmesinin sebebini de ‘Diyarbakır Cezaevi’nde yer yok’ diye açıkladılar.

“O zaman neden Silivri’ye getirilmişti?”

Zeynep Ceren Boztoprak, İstanbul ve Elazığ’daki muayeneleri tamamlanan Ahmet Türk ile ilgili sağlık raporunun bir an önce çıkmasını beklediklerini ifade etti.

Boztoprak, Ahmet Türk’ün sağlık durumunun genel olarak iyi olmadığını, kalp hastası olduğunu ve şu anda kalp pili takılı olduğunu, hapishanedeyken de katarakt oluştuğunu, ayrıca başka rahatsızlıklarının da bulunduğunu belirterek hapishanede kalamayacağına dair başvuru yaptıklarını anlatmıştı.

68 gündür tutuklu

Türk, İçişleri Bakanlığı tarafından 17 Kasım’da Mardin Büyükşehir Belediye Eş Başkanlığı görevinden alındıktan sonra 21 Kasım 2016’da evinden polislerce gözaltına alınmış,

24 Kasım 2016’da da “örgüt üyeliği” suçlamasıyla tutuklanarak İstanbul’daki Silivri Cezaevi’ne gönderilmişti.

Ahmet Türk, avukatlarının talebi olmaksızın ve hakkındaki soruşturma Mardin Cumhuriyet Başsavcılığında yürütülmesine rağmen 15 Ocak 2017’de Elazığ’a sevk edildi.

Şimdiye dek Mardin Büyükşehir Belediyesi de dahil, Demokratik Bölgeler Partisi’nden (DBP) 58 belediyeye kayyum atandı, 75 DBP’li belediye başkanı tutuklu.

İnsan Hakları Derneği’nin (İHD) verilerine göre, cezaevlerinde 323’ü ağır olmak üzere 905 hasta mahpus var.