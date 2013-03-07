Ahmet Türk, tutanakların neden sızdığını açıkladı

Mardin Bağımsız Milletvekili Ahmet Türk, tutanakların sızdırılmasının kendileri açısından ahlaki bir durum olmadığını, tedbirsizlikten bu noktaya gelindiğini ve daha disiplinli olmaları gerektiğini söyledi.



DTK Eşbaşkanları Ahmet Türk ve Aysel Tuğluk, Kuzey Irak ve Kandil'e yaptıkları gezi sonrasında, Diyarbakır'daki Kürt parti ve derneklerini bilgilendirmek üzere bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

ntvmsnbc'den Nizamettin Kaplan'ın haberine göre, Devrimci Demokrat Kürt Derneği Başkanı İmam Taşçı ve yönetim kurulu ile görüşen Türk, akıl ve vicdan sahibi olan herkesin sürece destek vermesi gerektiğini söyledi. Türk, "İyi okumak gerekir" dediği süreçte Kürt ve Türk halklarının ilişkilerinin yeniden düzenleneceğine dikkat çekti ve CHP'yi eleştirdi.

30 yıldan beri insanların öldüğü bir süreç yaşandığını hatırlatan Türk, "CHP gibi bir parti önemlidir. O'nun bu sürece destek vermesi halkların kardeşliği, birlikte yaşama arzusunu, iradesini güçlendirmesi önemlidir. Bizim CHP'den beklentimiz budur. Ama CHP, derin devletin ve barışı istemeyenlerin arkasında bir siyaset güdüyor"dedi.

Türk, tutanakların sızdırılmasının kendileri açısından ahlaki bir durum olmadığını, bir tedbirsizliğin sonucunda bu noktaya gelindiğini ve bu durumun kendilerine daha disiplinli olmaları gerektiğini gösterdiğini sözlerine ekledi.

DDKD Başkanı İmam Taşçı ise, silahların susmasının önemli olduğunu belirterek, süreçte tüm Kürtlerin rol almasını istediklerini söyledi.

PKK’nın elindeki görevlileri teslim almak için hazırlık yaptıklarını da dile getiren Türk, “Çalışmaları bitirdik. Mazlum-Der, İHD ve DTK'dan arkadaşlarımız gidecekler. Irak’taki Kürt bölgesinden de iki kişi katılacak. Çok kısa bir süre içinde en fazla 5-6 gün çözülecek. Bir sıkıntı, bir tereddüt yok” dedi.