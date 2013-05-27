Ahmet Türk: Başkanlık sistemi demokrasi getirecekse görüşürüz

ABD’li yetkililer ve düşünce kuruluşlarıyla görüşmelerde bulunmak üzere gittiği Washington’daki temaslarını değerlendiren DTK Eşbaşkanı ve Mardin Bağımsız Milletvekili Ahmet Türk, Başkanlık Sistemi’ne ilişkin kendisine yöneltilen bir soruyu “Biz demokrasi istiyoruz. Eğer Başbakan Erdoğan’ın dediği Başkanlık Sistemi, demokrasiyi getirecekse, halkların haklarını verip kimliklerini koruma altına alacaksa, onurlu barışı sağlayacaksa, valileri halkın kendisi seçecekse bunu görüşürüz. Ama bu sadece bir kişinin, Başbakan’ın gücünü artıracak bir sistem ise biz bunu kabul etmeyiz” şeklinde yanıtladı.



'Çözüm sürecine ABD'li yetkililer de şaşırdı'



ABD’nin Sesi radyosunun Kürtçe bölümüne konuşan Ahmet Türk, ABD’li yetkililerin de Kürt sorununun demokratik ve barışçıl çözümü için başlatılan süreçten hoşnut olduklarını, ayrıca bu kadar kısa sürece gündeme gelmesinde ve adımların atılmasına şaşırdıklarını söyledi. PKK’lıların Türkiye dışına çekilmesinin tamamlanmasından sonra devlet ve hükümetin atacağı adımları görmek istediklerini anlatan Türk, “Önce PKK, elindeki askerleri serbest bıraktı, ateşkes ilan etti ve silahlı güçlerini sınır dışına çekmeye başladı. Bugün top devlet ve hükümettedir. Hükümetin Kürtler’in hakları için projeleri hayata geçirmesini istiyoruz. Bugüne kadar gözle görülür bir şey yapıldığını söylemek mümkün değil. Ama çekilmenin tamamlanması ile hükümetin bu süreç kapsamında yapacaklarını görmek istiyoruz” dedi.



'Onurlu bir barış olacaksa Öcalan’ın önü açılsın'



PKK Lideri Abdullah Öcalan’ın gelişmelerden kopuk olmadığını ifade eden Türk, “Yanındaki dört kişinin televizyonları var. Onlar hangi programda neler olduğunu ona hep anlatmışlar. Ama bugünkü şartları Kürtler ve barış için mücadele etmesi için müsait değil. Biz bu nedenle Kürt siyasetçiler ve hatta PKK’li yetkililerle görüşmesini istiyoruz. Güney Afrika’da Mandela, barış görüşmelerinde özgür bir ortamda partisi ve arkadaşları ile görüşmüş. Biz de eğer onurlu bir barış olacaksa Sayın Öcalan’ın önünün açılmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.



Eşitlik olursa barış olur



Öte yandan Yaşar Kemal, Vedat Türkali, Tarık Ziya Ekinci, Orhan Pamuk, Rakel Dink, Murathan Mungan, İoanna Kuçuradi, Yakın Ertürk, Gencay Gürsoy, Şebnem Korur Fincancı ve Arif Sağ’ın çağrısıyla düzenlenen Barış ve Demokrasi Konferansı’nın iki günlük toplantısı dün sona erdi. Konferansa konuşmacı olarak katılan Ahmet Türk, “Devletin zihniyetinde bir değişimin olmaması bizleri kaygılandıran, endişeye sevk eden bir durum. Kürtler eşit adil bir anlayışla kucaklanmazsa, Türkiye’ye barışın gelmeyeceği gibi Ortadoğu’ya da gelmeyeceğini biliyoruz” dedi.

Ankara, Sürmeli Hotel’de düzenlenen konferansta konuşan Türk, “Devletin zihniyetinde bir değişimin olmaması bizleri kaygılandıran, endişeye sevk eden bir durum. Ancak halklarımızın mücadelesine Ortadoğu’daki gelişmelere baktığımızda artık barışın kaçınılmaz olduğunu görüyoruz. Biz de devlet de hükümet de biliyor ki artık Ortadoğu’da önemli bir aktör olan demokrasi dinamizm olan Kürtler eşit adil bir anlayışla kucaklanmazsa, Türkiye’ye barışın gelmeyeceği gibi Ortadoğu’ya da gelmeyeceğini biliyoruz” ifadelerini kullandı.