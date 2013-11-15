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Ahmet Türk: Barzani'nin belediye ziyareti sürece katkı sunacaktır

Mardin Bağımsız Milletvekili Ahmet Türk: Barzani bizim misafirimizdir. Biz belediyemizle örgütümüzle kendisini karşılayıp görüşeceğiz

15 Kasım 2013 16:30

Mardin Bağımsız Milletvekili ve Demokratik Toplum Kongeresi (DTK) Genel Başkanı Ahmet Türk, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesud Barzani'nin Diyarbakır Belediyesi'ni ziyaret edecek olmalarının kalıcı çözüme katkı anlamında bir mesaj olacağını söyledi. Barzani'yi Diyarbakır'da karşılayacaklarını da sözlerine ekleyen Türk, "Sayın Mesud Barzani bizim misafirimizdir" dedi

Ahmet Türk, Mesud Barzani'nin Diyarbakır ziyaretiyle ilgili daha önce yaptıkları uyarıların yerini bulduğunu ve Barzani'nin Diyarbakır Belediyesi'ni de ziyaret etmesi gerektiğini ifade ettiklerini söyledi. Türk, "Tabi ki süreç diyalog sürecidir. Bu sürecin kalıcı olması için ve barışa evrilmesi için belediye ziyareti katkıda bulunacaktır. Bugüne kadar biz hep şeffaf politikalar izledik. Sorunun birbirimize değer vererek, diyalog kurarak çözülebiliceğini ifade ettik. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Mesud Barzani'nin belediyeye yapacağı ziyaret, çözüm sürecine ve kalıcı çözüm için önemli bir mesaj olacaktır" dedi.

Ahmet Türk, Mesud Barzani'yle görüşüp görüşmeyecekleri ile ilgili soruya ise, "Tabii ki kendisini karşılayacağız. Sayın Mesud Barzani bizim misafirimizdir. Biz belediyemizle örgütümüzle kendisini karşılayıp görüşeceğiz" cevabını verdi.

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