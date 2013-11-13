BDP’li Kaplan: Barzani’nin gelişi çözüm sürecine katkı sağlamaz

Muzaffer Gençdoğan / Ankara



BDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Sanayi Bakanlığının bütçe tasarısı üzerinde konuşurken, Başbakan Erdoğan’ın davetlisi olarak hafta sonu Diyarbakır’a gelmesi beklenen Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani’nin ziyaretinin ziyaretinin çözüm sürecine katkı sağlamayacağını savundu.

Hasip Kaplan “Ortadoğu’da 45 milyon Kürt halkı yaşıyor. Halk talebiyle gelmesi normal ama Barzani’nin seçim öncesinde gelmesi bölmeye dayalı gibi görünüyor. Bu çözüm sürecine katkı sağlar mı? Diyarbakır’a tabi ki gelecektir ancak şu gerçek ki kalıcı bir çözüm sürecinin ve içerideki dinamiklerin etkisiyle yapılması gereken bir olayı seçim arifesinde seçim malzemesi yapma çok riskli bir durum. Barzani de Şivan da kendini seçim malzemesi yapmaz. Bize kıskanmayın diyorlar. Türkiye’de en büyük konferansları biz yaptık Diyarbakır’da burada kıskançlık olmaz. Eminim orada daha çok enerji konusu konuşulacak” dedi.

TBMM Bütçe Komisyonu'nda söz alan diğer milletvekillerinden bazılarının açıklamaları şöyle:

'Diktatör' tartışması





CHP Manisa Milletvekili Hasan Ören ise, soru önergelerine bir yıldır yanıt alamadıklarını belirterek, “Tamam diktatörlük hevesi olan bir başbakanınız var ama bu kadar da olmaz” dedi. Bu söz üzerine Komisyon Başkanı Lütfi Elvan “Başbakan’a bu şekilde hakaret etmeniz yakışmaz” diye tepki gösterdi. Bunun üzerine Ören “Sayın Kılıçdaroğlu bizim siyasi parti başkanımız ama ağzınıza gelen her şeyi söylüyorsunuz. Yüzde 50’yi zor tutuyorum diyen bir Başbakan’a diktatör denir” diye konuştu.





'Hurda araç teşvikinde kim doğruyu söylüyor?'





CHP İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın ise, Sanayi Bakanı Nihat Ergün’ün bir çok kez hurda araç teşvikiyle ilgili çalışmalarda önemli bir yol kat edildiğinden bahsettiğini ve çalışmanın 2014 ortasında tamamlanacağını belirttiğini hatırlatarak “Aynı tarihlerde ise Maliye Bakanı sayın Mehmet Şimşek ‘Hurda teşviki çalışması hiçbir zaman gündemimizde olmadı’ dedi ve olayın sadece ÖTV kaybı olmadığını, böyle bir teşvikin ithal araç talebini patlatacağını, hükümet olarak bir yandan cari açığı azaltıcı çalışmalar yaparken, hurda araç teşviki ile tüm bu çalışmaları boşa çıkartacak adımları atmayacaklarını ifade etti. Maliye Bakanı, konunun gerek Orta Vadeli Programda öngörülmediğini gerekse de Ekonomi Koordinasyon Kurulunda görüşülmediğine dikkati çekmiştir. Doğrusu böyle bir tablonun koalisyon hükümetlerinde bile yaşanmayacağını düşünmekteyim” dedi.

Ayaydın, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Şimdi sormak istiyorum, bu konuda hangi Bakanı dikkate alalım, vatandaş kime inansın? Maliye Bakanı mı hurda araç teşvikinin önemini ihmal ediyor, siz mi ÖTV kaybını ve cari açığı göz ardı ediyorsunuz sayın Bakanım? Üstelik yaşanan bu çatlak öyle küçük, alelade bir konuda değil, trafik güvenliği ve kaynak tasarrufu için önemli, pek çok vatandaşımızca da takip edilen bir husus. Bu konuda sayın Nihat Ergüne’e katıldığımı, hurda teşvikini desteklediğimi, bu teşvikin sosyo-ekonomik açıdan artılarının eksilerinden fazla olduğunu belirterek, sayın bakanımdan nihai bir açıklama talep ediyorum.”