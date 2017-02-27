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Politika

Ahmet Türk, Barzani ile görüşmesini anlattı: Çözüm süreci için elinden geleni yapacağına inanıyorum

"Başkan Barzani de tutuklu vekillerin serbest bırakılmasını istiyor"

27 Şubat 2017 14:33

Eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ve Ağrı Belediye Başkanı Sırrı Sakık, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani ile görüştü. Görüşme sonrasında açıklama yapan Ahmet Türk, "Başkan Mesud Barzani Kürtler için önemli bir aktör. Başkan Barzani Kürtler’in bir lideridir ve çözüm süreci için elinden gelene yapacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Ahmet Türk'ün açıklamaları şöyle:

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, "HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş ve arkadaşlarımızın serbest bırakılması yeniden diyaloğun yolunu açabilir" diyen Ahmet Türk, "Başkan Barzani de onların serbest bırakılmasını istiyor" dedi.

Ahmet Türk, "Bizim isteğimiz barış için yeni adımların atılması. Parlamenterlerimiz ve birçok şehirdeki belediye başkanlarımız bugün zindanlarda. Bugün yürütülen bu siyaset Kürt ve Türk halkının geleceği için iyi değil. Bizim isteğimiz siyasette diyalog ve barışın devam etmesidir" diye konuştu.

Tahliye edilen Ahmet Türk HDP grubunda konuştu:

 

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Mardin Büyükşehir BelediyeAğrı BelediyesiSırrı SakıkIrak Kürdistan Bölgesel YönetimiMesud Barzani

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