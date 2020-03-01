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Ahmet Taşgetiren: Şiir okuyarak acısı dinmez şehidin, ana yüreğine sorun nasıl yakıcı bir şeydir evlat acısı

01 Mart 2020 08:28

Karar yazarı Ahmet Taşgetiren, İdlib'de şehit olan askerleri değerlendirdiği yazısında, "Öyle şiir okuyarak da acısı dinmez şehidin. Ana yüreğine sorun siz nasıl yakıcı bir şeydir evlat acısı. Karnındaki bebeği öksüz kalan eşe sorun, yolunu bekleyen yavuklusuna sorun. Gördünüz dün evladının tabutu etrafında pervane gibi dönen anneyi. Nasıl diner o acı?" ifadelerini kullandı.

Taşgetiren, yazısında mültecilere Avrupa kapılarının açılmasını da, "Türkiye'nin alanı daraldı. İnsanlarda kaygı büyüyor. Enver Paşa, Cemal Paşa isimleri giriyor satır aralarına. Bunlar “Gücün üstünde operasyon” dendiğinde hatırlanan ve bir imparatorluğun bitiş sürecinde rol alan isimler. Ağzımızdan yel alsın böyle şeyleri." sözleriyle değerlendirdi.

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