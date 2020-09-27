Ahmet Taşgetiren: HDP'ye yapılan operasyon Cumhur İttifakı’nın “HDPyi şeytanlaştırma ve yanında durulamaz hale getirme” politikasına denk düşüyor

Karar gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren, 6 yıl önceki 'Kobani eylemleri' gerekçesiyle aralarında eski HDP milletvekilleri, belediye başkanı ve MYK üyelerinin olduğunuı 82 kişinin gözaltına alınmasına ilişkin olarak, "HDP'ye yapılan operasyon Cumhur İttifakı’nın 'HDPyi şeytanlaştırma ve yanında durulamaz hale getirme' politikasına denk düşüyor" görüşünü savundu.

Taşgetiren, "Yeni düğün yapan Ankara Cumhuriyet Başsavcısının Cumhurbaşkanı Erdoğan’la Beştepe’de çektirdiği fotoğrafın medyada görüldüğü gün başlayan HDP operasyonu. Fotoğrafın İktidar – Yargı ilişkisine dair oluşturduğu algı yetmezmiş gibi, devreye sokulan operasyonla Cumhur İttifakı’nın 'HDPyi şeytanlaştırma ve yanında durulamaz hale getirme' politikasında ucu yıllara sari olacak yeni bir malzeme sunumu." düşüncesini dile getirdi.

Taşgetiren, "Dosyada ne var ki, 6 yıl sonra bir operasyon başlatıldı, bilmiyoruz. Ama bir dönem Öcalan’la, Kandil ile, HDP ile çözüm süreci adına yol yürümüşlüğü bulunan Ak Parti’nin, Cumhur İttifakı’na mecbur kaldığı bu son süreçte bir yandan Öcalanlarla seçim öncesi iltisaklar geliştirdikten sonra şimdilerde MHP ile yan yana ve daha çok MHP dili ile özü şu olan yeni bir HDP politikası oluşturduğunu biliyoruz: 'HDP zinhar Millet İttiakı’na yar olmasın. HDP öyle çamura bulansın ki, Millet İttifakından hiç kimse ona dokunamasın!' Operasyon o politikaya denk düşüyor. Şirazesi kaymış bir siyaset zemininde yaşıyoruz. Yargının ona paralel yürümesi, medyanın o iklimi pompalaması ise asıl fecaat." ifadesini kullandı.

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TIKLAYIN | 6 yıl sonra: Aralarında Ayhan Bilgen, Sırrı Süreyya Önder, Altan Tan'ın da olduğu 82 kişi, ‘Kobani eylemleri’ gerekçesiyle gözaltında!