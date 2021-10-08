Ahmet Taşgetiren: Geçim zorluğu ıstırabının karşısına yolları, köprüleri, hastaneleri, koyduğunuzda, onların değerini de indirgiyorsunuz

Karar gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren, AKP'li vekillerin ekranda tartışma programına çıkmadığını belirterek, "Ancak Erdoğan’ın konuşmaları “Ak Parti genel başkanı” olma vasfı, dolayısıyla diğer partilerle eşit paylaşım gereği göz ardı edilerek “Cumhurbaşkanı” sıfatının avantajı ile yayına veriliyor.

Bu noktada TV 5’in bir farklı uygulaması tartışmalara yol açtı. Çünkü Saadet eğilimli bu kanalın editörü Erdoğan’ın konuşmasını bir yerde kesti, normal haberlere geçti, kesme gerekçesini de “Erdoğan Parti propagandası bölümüne geçti, kestik” tarzında açıkladı. Bu uygulama, “iktidar yanlısı olmayadığını, tarafsız yayın yaptığını” iddia eden yayın kuruluşları için bile radikal bir duruş olarak değerlendirildi. Çünkü onlar için Erdoğan’ın konuşmalarını kesmek “cesaret meselesi” gibi algılanıyor." diye yazdı.

İktidar adına gazetecilerin, hukukçuların ve kamuoyu araştırmacılarının ekrana çıktığına işaret eden Taşgetiren, "Şimdi iktidarı savunma niyetiyle oraya çıkarılmış kişi, “Tamam bütün bunlar var, evet halk ciddi zorluk yaşıyor, bundan en çok önemli bir kısmı Ak Parti’ye oy veren dar gelirli insanlar etkileniyor, Hükümet bunun farkında ve çareler arıyor” dese ve bıraksa bir türlü, hiç olmazsa gerçeği görebilme barajını aştığı düşünülebilir…

…. Ama dertler sıralandığında kalkıp “Ama iktidar da, dünyanın en büyük havaalanını yaptırdı, en büyük köprüsünü yaptırıyor, savunma sanayiinde şuralara gelindi, mavi vatanda böyle yapıldı, başörtüsünde de şu gerçekleştirildi vs…” türü konuşmaya başladığında, ekran karşısındaki insanlar “İşte gündem saptırma başladı” tepkisini vermekten kurtulamıyor.

Geçim zorluğunu yaşayan milyonlar köprüden, yoldan önce çocuklarının karnının nasıl doyacağını, okula giderken ayağına ne giyeceğini düşünüyor çünkü. Hele bir de geçmediği köprüye para ödediğini düşündüğünde çıldırıyor. Muhalefet bunları istismar mı ediyor? Ne denir: Sizler istismar etmeyin de gerçeği söyleyin. Geçim zorluğu ıstırabının karşısına yolları, köprüleri, hastaneleri, başörtüsüne özgürlüğü koyduğunuzda, onların değerini de indirgiyorsunuz." ifadelerini kullandı.

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